Para Almería, el campo es capital

Para Almería, el sector agrícola es capital. Baste señalar el dato de que en nuestro término municipal hay quince mil familias que viven directamente de la agricultura y que muchas más trabajan en la industria auxiliar de la misma. Por lo tanto, es natural que el Ayuntamiento de Almería respalde y apoye una actividad que no sólo aporta los ingresos directos miles de almerienses, sino que además ha convertido a Almería en una referencia mundial en cuanto a investigación y desarrollo agrícola. En este sentido, el Ayuntamiento ha vuelto hacer patente su compromiso con el campo almeriense en la Feria Agrícola Fruit Attraction, que se ha celebrado en Madrid estos días con importante presencia de empresas establecidas en el término municipal de Almería. Ha supuesto un auténtico orgullo comprobar cómo en la feria más importante del sector agrícola celebrada en España, el campo almeriense goza de un protagonismo que es reconocido por todos. De nuevo el sector agrícola almeriense ha desplegado su potencialidad en uno de los escenarios más competitivos y exigentes de toda Europa, haciendo patente la gran apuesta innovadora e investigadora de nuestras empresas, que son motivo de orgullo para todos los almerienses. De ese modo, he podido asistir en esta Feria a la presentación de distintos productos muestra del liderazgo en innovación del sector agrícola almeriense, como la de la marca de tomate 'Adora' de HM Clause. Bajo la premisa de ofrecer un producto de máxima calidad, la firma de semillas ha presentado en Madrid una marca con la que pretende devolver el sabor y el aroma al tomate Marmande, también conocido como tomate asurcado. Otra propuesta innovadora que he visitado es la de Campojoyma y su apuesta por los cultivos ecológicos. La empresa ha iniciado el cultivo de limón bio en un proyecto con el que se prevé alcanzar los 25 millones de kilos en los próximos cuatro años. Además, se producirán otros cítricos ecológicos como pomelo y lima. Y también pude asistir a la presentación del video promocional de Hortiespaña, centrado en la seguridad alimentaria de la producción almeriense y que ya tuve la oportunidad de compartir en las redes sociales, alcanzando un gran número de visitas. Debemos estar orgullosos de nuestro campo, que hace de Almería capital de futuro, investigación, desarrollo y creación de oportunidades para más personas.