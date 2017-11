Almería, capital comercial

El Ayuntamiento de Almería viene trabajando para mejorar y ampliar constantemente las posibilidades comerciales de la capital, manteniendo estrechos contactos con las asociaciones de comerciantes y las empresas promotoras de centros comerciales, para que todos los almerienses puedan tener a su disposición una amplia variedad de posibilidades a la hora de cubrir sus necesidades o favorecer su ocio. Este es uno de los parámetros que miden la calidad de vida y el progreso de los centros urbanos modernos y también es una forma de hacer crecer y mejorar las ciudades. En este sentido, el Ayuntamiento de Almería está desarrollando estrategias urbanas para promover la llegada de firmas comerciales de prestigio en nuestro término municipal, porque estoy convencido de que el comercio sigue siendo un activo muy importante para lograr un desarrollo urbano integrado y socialmente cohesionado. Esas estrategias ponen de manifiesto que el comercio tiene un lugar muy destacado como motor de la economía urbana y, como no podía ser de otra forma, desde el Ayuntamiento intentamos que el comercio contribuya a cimentar el crecimiento económico, la sostenibilidad y la calidad de vida de todos los almerienses. Por eso creo que es una muy buena noticia para Almería que el Ayuntamiento haya dado los pasos necesarios para posibilitar la instalación de la forma comercial sueca IKEA en un terreno situado en la zona alta de la Rambla de Belén. Se trata de un paso previo a que el proyecto constructivo, para que puedan puedan iniciarse las obras de urbanización sobre esta parcela a lo largo del primer trimestre de 2018. A todo esto hay que añadir el buen ritmo en las obras del nuevo centro comercial que se está construyendo al pie del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, que está previsto inaugurar en el último trimestre de 2018, como es intención de la empresa promotora, Bogaris Retail. Estas dos aportaciones al panorama comercial de Almería van a contribuir no sólo a la creación de puestos de empleo directos e indirectos, sino a favorecer y desarrollar zonas de influencia como capital de la provincia. Estamos hablando de actuaciones que no sólo responden a los compromisos que hemos contraído con los almerienses, sino que además son líneas de gestión que corren en paralelo con los cambios y transformaciones de nuestro modelo social y urbano. Seguimos trabajando por crear empleo y por generar más oportunidades para más personas.