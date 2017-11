Almería es de cine

Esta noche comienza la XVI edición de Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). Un certamen que ya se ha convertido en un referente del séptimo arte a nivel nacional, con una más que interesante proyección internacional. La labor que está llevando a cabo la Diputación no es fácil. Al contrario, es una tarea ardua y compleja, en la que está implicada toda la provincia, con la inestimable colaboración de importantes empresas de este país como Televisión Española, Correos, Movistar, La Caixa o Loterías.

Esta tierra es de cine y, como tal, aquí el árbol del celuloide crece abonado y ramifica con la misma facilidad que el spaghetti western es sinónimo de Almería cuando de cine del oeste se trata. Vivimos en los sesenta un edad de oro que creíamos que no volvería jamás. Sin embargo, para nuestro gozo y regocijo, estamos inmersos en un nuevo renacimiento de los rodajes. Y es que la provincia dispone de la luz, de los paisajes y de las condiciones que son atractivas, tanto para grandes producciones, como para la filmación de un spot publicitario. La presentación en Madrid, en el emblemático edificio de Telefónica de la Gran Vía, de la edición que esta noche abre el telón, fue esta semana toda una declaración de intenciones de las aspiraciones de un festival al alza, que se consolida a pasos agigantados dentro de los que tienen lugar cada año en la península. No es una tarea fácil, nadie piensa que vaya a serlo, pero tenemos ingredientes y condimentos para preparar un certamen atractivo para todo lo que mueve el séptimo arte. El premio Almería Tierra de Cine a Sophia Loren viene a confirmar las aspiraciones de las que se partieron hace 16 años y que hoy son una realidad. Aquí han rodado los grandes del género y volver a esta tierra siempre es motivo de alegría, un buen momento para rememorar lo que un día fue y como el paso del tiempo ha confirmado aquellas películas como clásicos, unas más que otras, pero que de una u otra forma están en la memoria colectiva de los amantes del cine mundial. Las imágenes de Lawrence de Arabia, Indiana Jones o la Trilogía del Dolar, por ejemplo, se han instalado entre nosotros, en la misma medida que han hecho grande el inmenso plató natural para el cine que son los escenarios del desierto de Tabernas o las playas de Cabo de Gata. Incluso hemos avanzado un paso más. Ya comenzamos a aprovechar el turismo asociado al séptimo arte como elemento diferenciador de una provincia que tiene lo que otras muchas de la costa española, pero a la que se pueden sumar las imágenes y el atractivo que la gran o pequeña pantalla ha dejado en nuestras retinas y que perdurarán siempre. Y si alguien tiene la tentación de olvidar, que no es el caso, para eso están las plataformas televisivas que cada poco reponen filmes que refrescan memorias para nuestro deleite.