Almería mira al siglo XXI

Antes de nada, me gustaría informar, tanto a la militancia del PSOE como a la misma ciudadanía, de que este artículo tiene como principal objetivo el respaldo a una candidatura política, sencillamente porque se basa en "hechos" y no solo en "palabras", algo a lo que ya estamos muy habituados en Almería, y que ha generado esa triste indiferencia en parte de todo un sector artístico. Si no fuese así, de corazón, ni me molestaría en redactarlo, pero, como digo, se sustenta en "realidades culturales" de peso. Sé que, seguramente, vaya a ser una competición muy interesante y discutida en Almería (y fuera, claro), la de Juan Carlos Pérez Navas y Adriana Valverde; y he de informar que, en cuestiones de índole cultural, bajo mi conocimiento, ambos han intervenido de forma totalmente cercana, entregada y competente. Sin embargo, también he de subrayar que, en este caso en particular, pero con nexo general, sin el compromiso, escucha activa, empatía y visión realmente progresista y abierta de Juan Carlos, por llano ejemplo, esa ordenanza municipal de rodajes de audiovisuales (ordenanza de cine de Almería) no hubiese sido enriquecida "desde el sector cultural" en sí. Por consiguiente, quisiera resaltar la relevancia de tan solo una mínima parte del proyecto de Juan Carlos Pérez Navas, que, como resalto, ya acoge de antemano un "verdadero nexo" de comunicación político-cultural generalizada; algo que jamás se ha producido en profundidad en el municipio, y apuraría aún más, en la provincia de Almería. Una cuestión son los intentos comunicativos "a trompicones" y otra la de la creación de sólidos puentes con todo un sector artístico global, y para eso se necesita un extra de categoría política, que es la que demuestra Juan Carlos. Y ya que estamos hablando de Cultura y Política, me gustaría añadir un ligero pero intenso posdata en cuanto al nuevo ejecutivo nacional: Gracias, Presidente, por reinstalar una auténtica unidad socialista con apellidos tan importantes como "progresismo", "centrismo", "modernización", "social-democracia" o "igualdad". Por fin, estamos viendo el gobierno que España necesitaba, un gobierno progresista; un gobierno de y para el s.XXI. Y enhorabuena, Presidente, por apostar por un escritor para el nuevo Ministerio de Cultura, sencilla y precisamente, porque eso es básica y realmente "Cultura"; y qué mejor representación de base...