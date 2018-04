Almería 2019, objetivo común

El impulso colectivo de conseguir la candidatura de Almería como Capital Gastronómica de España en 2019 supone una enorme fuerza de ilusión, de ganas y de talento, que desde el Ayuntamiento estamos modulando y encauzando para lograr alcanzar la meta. Estamos hablando de un éxito colectivo que no sería de nadie y que sería al mismo tiempo de todos, porque a todos nos beneficia que Almería entre en el mapa de las ciudades gastronómicas de uno de los países del mundo en donde mejor se come y que de ese modo sumemos un atractivo más al catálogo de la oferta turística almeriense, habida cuenta de que la gastronomía y la restauración son dos de los principales factores de la decisión de un destino para las vacaciones. Por lo tanto, conseguir la Capitalidad Gastronómica de España para Almería en 2019 es un objetivo común que a todos nos une y que a todos nos representa. Por eso quiero agradecer desde aquí la extraordinaria receptividad que la iniciativa está logrando en todos los sectores de la sociedad almeriense, que está viviendo con enorme ilusión y muchas ganas este impulso colectivo. Y es que esta candidatura no sólo es de la ciudad de Almería, sino que lo es también de toda la provincia. Es un proyecto que engloba a todos los municipios y que debe ilusionarnos a todos por igual, porque en modo alguno es un fin sino que es el mejor medio para situar a Almería dentro del mapa español de ciudades gastronómicas. En mi opinión, lo importante no es sólo que el año 2019 se llene de actividades, sino que deje un legado que se traduzca en un aumento de turistas que se repita en los siguientes años, porque la gastronomía es uno de los principales factores de motivación de la decisión turística. Para ello, esta semana hemos tenido dos empujes muy relevantes. En primer lugar el de los colectivos del taxi almeriense, que se han ofrecido a llevar pegatinas distintivas de nuestra candidatura en sus vehículos, y también quiero destacar la segunda edición del Foro de las Ideas, que recoge la opinión y las propuestas de destacados profesionales del sector de la hostelería y el turismo de nuestra provincia. La fortaleza de la candidatura tiene su base en la ilusión colectiva alrededor de este proyecto, y el apoyo de los profesionales del sector es fundamental, porque queremos estamos armando la candidatura de la mano de los que más saben. Y eso es una garantía de futuro.