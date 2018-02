Almería, obra de todos los almerienses

Aalmería la hacemos entre todos. Desde los colectivos más pequeños a los grandes movimientos asociativos de la capital, nuestra ciudad es una labor diaria que vamos perfeccionando a diario con el esfuerzo y la colaboración de todos. Asumiendo errores y proyectando ilusión para convertirlos en aciertos, Almería es un escenario global de convivencia cargado de futuro en el que todos llevamos la voz cantante. Nunca he pensado que esta obra sea una acción directa del Ayuntamiento, del Alcalde o de los partidos políticos. Almería es lo que hacemos a diario por ella todos los que la queremos y la cuidamos. Así, hacen Almería los clubes deportivos, que ocupan a miles de niños con entrenamientos y competiciones. Hacen Almería las agrupaciones de carnaval, que se esfuerzan cada año por ofrecer las mejores muestras de ingenio y cariño por Almería. Hacen ciudad los seguidores de los equipos deportivos de Almería, que cada fin de semana siguen con pasión las diferentes ligas. Hacen Almería las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios, que son la fuente más directa para la necesaria interlocución que necesita el Ayuntamiento. Y aunque hay más colectivos igualmente importantes y sin los que le dinámica diaria de la ciudad no podría seguir su camino de avance y transformación, pero me voy a detener en un colectivo que es muy importante en la ciudad de Almería. Me refiero a la labor de las Hermandades y Cofradías, que viven cada año trabajando con ilusión y con la mirada puesta en la Semana Santa para hacer grande a Almería. Con independencia de la motivación religiosa y la esfera individual de las creencias, lo cierto es que las cofradías son un elemento aglutinador de voluntades y actividades como no hay otro en nuestra ciudad. La mejor prueba de ello la tenemos cada año en la celebración de los desfiles procesionales por las calles de Almería, que suponen un importante atractivo turístico y un potente factor de activación de la hostelería y el comercio. Me siento especialmente orgulloso del nivel de colaboración que este Ayuntamiento tiene con las cofradías de Almería, a las que quiero agradecer desde aquí -al igual que agradezco la pasión por lo nuestro que tienen los demás colectivos- su esfuerzo anual por seguir haciendo de Almería una capital más grande, más próspera y más atractiva para más gente. Y eso seguirá así, al menos, mientras yo sea Alcalde.