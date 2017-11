Almería, tierra de sopas

Almería no es tierra de sopas. Al menos esa es la percepción que tiene uno al mirar la carta de los restaurantes de por aquí. Hubo un tiempo en que triunfó la llamada bullabesa de Almería, que toma su nombre de la "bouillabaise" de Marsella y alrededores, aunque se le parece bien poco. La ofrecían en casi todos los restaurantes de la capital, junto con algunas clásicas como sopa de mariscos o consomé. Ignoro su origen cierto pero me inclino por su aparición a principios de los años sesenta, a favor de un incipiente desarrollo económico y de un visible aumento de turistas y peliculeros. Pudiera ser que el inventor fuera el restaurante Imperial, un clásico de Puerta Purchena, porque El Rincón de Juan Pedro abrió sus puertas en 1967. El caso es que se extendió, ya digo, a la carta de muchos locales capitalinos. Su declive coincidió con el auge del solomillo y las gambas a la plancha, propios de los nuevos ricos del desarrollismo ladrillero. Hoy es una rareza; quizá si se la encargan a Los Sobrinos o a Ana la de El Tintero...

La última vez que la vi fue en el restaurante Alameda, que estaba en la calle de Antonio González Egea, y no me quedó un buen recuerdo, porque a cuatro comensales que la tomaron les arreó un cólico más que regular. A Carlos Barral, que había venido a dar una conferencia en el Ateneo, estuvo a punto de llevárselo por delante, dado lo flaco y delicado de salud que estaba. Los otros tres miembros del Ateneo que no la tomamos salimos indemnes. Como la tal bullabesa es una sopa de mariscos con mahonesa diluida, la causa pudo estar en el huevo o en el marisco.

La sopa marsellesa no lleva mahonesa, sino una rouille. Sí la llevan en cambio sopas andaluzas como el gazpachuelo malagueño o la sopa de La Chanca, que estaría bien recuperar. Tiene la particularidad de que el pescado y el marisco se comen aparte con mahonesa y el caldo, una vez colado, se aliña con un alioli rebajado con vino blanco. Esta separación de caldo y tropezones recuerda al arroz aparte que hacen los pescadores de la capital y los del Puerto de Roquetas. La receta que tengo es de hace veinticinco años. Para los interesados en las recetas de ambas sopas las colgaré en el blog indicado arriba, junto con este artículo. A ver si algún restaurante se anima.