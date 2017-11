Andalucía, tierra de cine

Por fin uno puede saborear tranquilo un cálido, sabroso y dulce café con leche en la cafetería de siempre, mientras presencia esas amplias letras mayúsculas en negrita en todo tipo de medios de comunicación, indicando lo que tanto se ha anhelado durante estos años atrás: que el rumbo del cine en Almería lo marque precisamente la Junta de Andalucía, lejos de las estrategias locales.

Podría ser que algunos cargos políticos (e incluso compañeros del gremio, aunque me extrañaría que fuesen muchos) no supieran lo que yo mismo, en mis carnes, he llegado a sentir "antes" y "durante" el transcurso de la dichosa Mesa del Cine, y digo "dichosa", porque he podido vivir intensamente las dos caras de la moneda (ni qué decir en cuanto a otros compañeros del sector), a punto de quemarme a causa de la reversa, y lo peor de todo es que sin buscarlo. Un antes envuelto en impotencia, y un durante, aún peor, envuelto en tormento. Ahora, es cuando ese artista audiovisual y no audiovisual levanta el rostro y logra por fin mirar, no al frente, sino con vista de pájaro...una vista que llevaba, junto a otros muchos más, reivindicando duramente mediante gritos hacia el cielo mientras no dejaba de mirar al suelo de una impotencia propia y compartida...una lucha nada personal, para nada, sino colectiva.

Desde antes de toda esa "Mesa" quise que un organismo como la Junta de Andalucía tomara serias riendas en el asunto, porque es lo que verdaderamente merece esta provincia, compañeros, porque hay un océano poco más allá del falso mar...y lo expongo en todos los sentidos... En este día, me gustaría felicitar en voz alta a la Junta de Andalucía, así como a sus correspondientes delegados, a su secretario general, a Carlos Rosado, y cómo no, a nuestra presidenta, Susana Díaz, que demuestra cada día que es la presidenta de todos los andaluces...de todos...y que no hay falsos muros ni fronteras, ni ecos, ni vacíos, entre las diferentes provincias...donde Almería toma su verdadero puesto Humildemente y de modo prospectivo, soy de los que piensan que las cosas se pueden, y se van a hacer muy bien, porque el marco presentado busca precisamente una extensión, una eficacia, una eficiencia, y un verdadero propósito de concilio holístico que lamentablemente algunos siguen sin entender, catalogando cualquier propuesta como intento de apropiación, cuando máxime, el cine, señoras y señores, es de todos... Estamos hablando de un gran proyecto...que sean muchos más...y que Andalucía reluzca siempre en ellos. #AlmeríaEsAndalucía #AndalucíaTierraDeCine