Hoy 2 de octubre, como viene siendo tradicional el Cuerpo Nacional de Policía celebra con unción la tradicional solemnidad litúrgica de los patrones Santos Ángeles Custodios, quienes con su ayuda espiritual hacia los hombres y mujeres que integran con vocación de servicio público el CNP, hacen que constitucionalmente los españoles y no españoles podamos vivir en una España más democrática, más libre, más desarrollada, más justa y, por ello es fundamental tener unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada día más motivadas, mejor equipadas y mejor retribuidas para que puedan ser más eficaces en las tareas del orden y la seguridad que tienen encomendadas.

El Cuerpo Nacional de Policía se caracteriza por la defensa de la legalidad vigente, Constitución española y ordenamiento jurídico, implicándose, en todo momento, en la solución de los problemas que a diario preocupan a los ciudadanos y ciudadanas, a través del cumplimiento de sus funciones preventivas, asistenciales o de participación ciudadana, así como con la aportación de la especialización e investigación, y, todo ello, con un espíritu de sacrificio y vocación de servicio junto a la profesionalidad, responsabilidad y rigor constantes. Gracias al CNP, entre otras Instituciones del Estado español, cada día les tenemos que dar un agradecimiento expreso a que no se comentan infracciones penales, en su lucha diaria contra la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de seres humanos, lucha contra la violencia de género, las redes criminales de explotación de la inmigración y otras figuras delictivas emergentes que les exigen una respuesta legal, integral, constante y especializada.

Los españoles de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas debemos de estar muy satisfechos por la loable y plausible labor del CNP, a pesar de lo difícil que resulta por la complejidad evitar todos los delitos cometidos en nuestro país, pero que sabemos cómo se esfuerzan con eficiencia y celeridad en su ámbito de actuación operativa para ofrecer desde su responsabilidad la mayor seguridad de las personas, lo que conlleva la paz ciudadana en la sociedad civil.

Todos tenemos muy claro que sin seguridad no hay libertad, ni derechos sociales y políticos, sin seguridad no hay desarrollo ni progreso social, sin seguridad no hay justicia. ¡Viva por siempre el Cuerpo Nacional de Policía!