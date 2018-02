Añoranzas socialistas

Lasemana pasada, con la excusa del tiempo que llevamos en la provincia sin obras en el AVE, el Secretario Provincial del PSOE, criticaba duramente al gobierno del PP, al mismo tiempo que anunciaba que la próxima llegada de los socialistas al Gobierno iba a suponer grandes beneficios para Almería . Cuando uno escucha estas cosas se le viene a la memoria lo que pasó en Almería durante los últimos 4 años de gobierno del PSOE. Los socialistas son muy suyos con esto de la memoria. Recuerdan todos los días lo que pasó hace 80 años ,pero no les alcanza para recordar lo que pasó hace apenas 8 o 10 en nuestra provincia. Muy curiosa esta memoria selectiva. Pues ayudemos a que la recuperen y recordemos. Durante los últimos 4 años de PSOE en el Gobierno , esos que parece añorar Sánchez Teruel, 75.000 almerienses perdieron su empleo, la tasa de paro se incrementó en 22 puntos y 83.000 personas engrosaron las listas del paro. Además, 5.025 empresas desaparecieron y 5.584 autónomos cerraron su negocio. A todo eso hay que añadir que que entre 2008 y 2011 se dejaron de invertir en el AVE 470 millones contemplados y aprobados en los PGE de esos años: 101 en 2008, 182 en 2009, 59 en 2010 y 128 en 2011. Recordado esto, es verdad que no se han hecho obras durante los últimos años. Pero podemos seguir con este debate inútil de reproches y de cuáles son las razones, que las hay, por las que durante la legislatura pasada se priorizó la inversión de casi 700 millones para terminar la Autovía entre Málaga y Almería, se pagaron las deudas , entre ellas 250 millones correspondientes al AVE, se garantizaron las pensiones y se evitó la quiebra y el rescate de España al que nos había abocado una gestión socialista de la crisis nefasta. O bien podemos analizar el presente y mirar el futuro. Yo creo que esto es más interesante y más productivo para los almerienses. Y respecto al AVE el presente nos dice que desde que en abril del año pasado el Ministro de Fomento visitó nuestra provincia se ha producido un cambio absoluto en la situación. Hoy tenemos una programación, que por primera vez se propone actuar de forma integral en la totalidad del trazado entre Murcia y Almería, tenemos un calendario y tenemos el presupuesto necesario para poder cumplir esa programación para que el AVE llegue a Almería en 2023. Están en redacción todos los proyectos, se licitarán las obras antes de junio, se están tramitando las expropiaciones, y a primeros de 2019 comenzarán las obras. Es el momento de pensar en los intereses de Almería y lo que le interesa a los almerienses es que haya Presupuestos, porque esos Presupuestos serán útiles para que Almería siga creciendo, para que muchos almeriense sigan encontrando empleo y para recoger las inversiones necesarias para que en esta legislatura se dé el impulso definitivo a las obras del AVE. Yo desde aquí le reclamo al señor Sánchez Teruel que piense más en cómo puede contribuir su partido a que haya presupuestos y estabilidad y no haga brindis al sol y especule con lo que va a hacer el PSOE cuando llegue al Gobierno. La mejor garantía para que el AVE sea una realidad es que haya estabilidad política y económica y para ello los PGE son fundamentales.