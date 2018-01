Antesala del siglorras

En Europa, las nuevas potencias del siglo19, son un factor de desarrollo, no obstante, las contraposiciones que se sumaban por la conquista de mercados y materias primas para sus industrias agudizaban las contradicciones entre estas potencias, las conducirían rápidamente a guerras sangrientas en el continente . Para USA era diferente, este país solo tenía frente a él a Indios sin recursos y divididos en Tribus y países de las antiguas colonias españolas, débiles y con políticos ocupados en fomentar guerras civiles para lograr el Poder, apoyados por unos ejércitos herederos de la tradición golpista española. USA no se preocupaba de Europa, ya que sus recursos le bastaban y se añadían a los de su patio trasero: las antiguas provincias españolas. Inglaterra y Francia tras una guerra de 7 años, con enfrentamientos en Europa en las colonias de Canadá y de la India francesas, en esta guerra intervino Austria, Prusia, Rusia y España y que se terminó con la firma de 2 tratados, 1 en París otro en Hubertsburg, en el 1763, estos tratados delimitaron durante 150 años las nuevas fronteras de Europa. Francia miraba con recelo a una Inglaterra carroñera que la había despojado de sus colonias en el siglo 18, por ello Francia se lanzó a la conquista del África guardando con tratados internacionales cada una de sus conquistas, bloquear Inglaterra en sus ambiciones pero también protegerse de una Alemania que la había despojado de la Alsacia y la Lorena en el 1871 y que codiciaba los territorios de África, en particular Marruecos. Francia en los acuerdos de Algeciras, tomó la precaución de que en los tratados de colaboración con España, esta no pudiese nunca ceder sus derechos de explotaciones mineras en Marruecos a otros países. Desde el 1884, Otto von Bismark canciller de la reciente Alemania pone en pié una estrategia para lograr posiciones claves en la geopolítica del momento. Es en noviembre del 1884 que Otto von Bismark convoca a 14 países para que ratificasen sus pretensiones sobre el África y el Pacifico el 26 / 2 /1885 el ministro alemán de asuntos extranjeros Bernhard von Bülow declara "No queremos hacer sombra a ningún país, únicamente queremos nuestro sitio al Sol", con el consentimiento de Francia e Inglaterra, Alemania toma Namibia, Togo, Camerún Tanzania. Rwanda, Burundi, parte de Nueva Guinea, compra a España las islas Marianas y el archipiélago de Samoa. En el 1897 toma la enclave de Quing-dao en China, Alemania domina 2, 9 millones de Km2, es decir unas 6 veces su propia superficie. A partir del 1902 Alemania a través de los hermanos Mannesmann, trata de asentarse en Marruecos con operaciones inmobiliarias y agrícolas en la región de Casablanca, esto dad lugar a una primera crisis política entre Francia y Alemania cuando el General Lyautey amenaza en el 1904 el Sur de la frontera Argelia-Marruecos y Francia también ocupa Oujda al Norte. La crisis estalla cuando Alemania dad su apoyo al Sultán Abd-el Aziz. Alemania aislada por Francia de sus posibles aliados, Austria, Hungría, Italia, concedió el derecho de "Policía" a España y Francia sobre Marruecos, este debe hacer múltiples concesiones económicas y políticas. El ejercito español en su misión colonial de "Policía" estaba mal equipado, del 9 al 27 / 1909, sufre un brutal ataque de los Rifeños bien armados con rifles modernos que causan numerosas bajas en el llamado "Barranco del Lobo" preludio al desastre de Anoual, la sospecha existe sobre quien fomentó esta guerra y armó a las tribus rifeñas En el 1911 estalló una nueva crisis entre Francia y Alemania ya que Alemania a través de las Sociedades mineras españolas trata de implantarse en Marruecos, comprando sus derechos, Francia interviene y neutraliza esta operación. Mientras tanto, las grandes concentraciones de trabajadores en las industrias de Francia, Alemania, Inglaterra y España se organizaban bajo diferentes ideologías y tomaban consciencia de ser una nueva clase social.(prox-Abdelkrim El Khettabi).