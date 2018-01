Apuesta por la salud

En los próximos meses, la atención sanitaria que se presta en Almería va a experimentar una gran transformación, gracias a la puesta en marcha del Hospital Materno Infantil, prevista para el primer trimestre de 2019. La obra se encuentra muy avanzada y, además, la Junta está trabajando también para definir el material que será necesario, de cara a licitar los expedientes lo antes posible y que, en cuanto se recepcionen las obras, el hospital pueda equiparse y empezar a funcionar. La apertura del Materno Infantil permitirá atender en un espacio diferenciado tanto a la población pediátrica como a las mujeres que precisen atención tocoginecológica. Serán nueve plantas dedicadas a ellos en exclusiva, en unas instalaciones confortables y modernas, dotadas de habitaciones individuales. Pero, además, esta actuación significará la liberación en Torrecárdenas de un valioso espacio que podrá destinarse a ampliar otras áreas.

Además, a lo largo de este año la Junta de Andalucía seguirá trabajando en la redacción del proyecto de un nuevo edificio para Consultas Externas y en una importante ampliación de las Urgencias, que sólo está pendiente ya de la contratación de la empresa que acometerá las obras y la obtención de la licencia municipal. Con todo ello, tendremos un complejo hospitalario de primer nivel.

Estas actuaciones de gran calado en el hospital de referencia de Almería se suman al goteo incesante de inversiones que realiza la Junta de Andalucía en el sistema de salud público. Así, sólo en el último trimestre de 2017, el Servicio Andaluz de Salud ha invertido casi medio millón de euros en la adquisición de nuevo equipamiento médico para los hospitales y centros de atención primaria de nuestra provincia.

La mejora de la atención sanitaria ha sido constante en Andalucía y no ha cejado ni siquiera en los años de la crisis. En nuestra provincia no sólo no se ha cerrado ningún centro o servicio, sino que se han mantenido las plantillas y se han incrementado allí donde ha sido necesario, se han seguido renovando infraestructuras e incluso se han puesto en marcha nuevos servicios. A pesar de que el Gobierno de Rajoy ha intentado que la sanidad fuera una de las grandes paganas de la crisis, en Andalucía podemos decir alto y claro que no lo han conseguido.