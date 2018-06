Si fuéramos como los ingleses, que apuestan por todo, a cómo se hubiese pagado que Pedro Sanchez sería presidente del gobierno de España antes del verano de 2018 y, además, sin celebrarse elecciones y, por supuesto, sin dar un golpe de estado. La única posibilidad era la moción de censura, que según nuestra Constitución es constructiva: esto es, que exige la presentación de un candidato a la presidencia del Gobierno y que sea votado por la mayoría absoluta de la Cámara. Este es el único camino, como debió decirle a Sanchez su asesor electoral -ahora considerado el más listo de España-, además de prevenirle que los votos de los diputados de su partido le dejaban muy lejos de la mayoría absoluta de la Cámara y que si fracasaba no podría presentar otra en este periodo de sesiones, además de consolidar al presidente del Gobierno al que quería derrocar.

Como la fe mueve montañas, el milagro se produjo y la moción del Sr. Sánchez prosperó (la personalizó en él, porque antes de presentarla no consultó a ninguno de los diputados del PSOE y usó de sus firmas, archivadas en el congelador para urgencias) porque recibió el voto de los independentistas catalanes; del PNV, que se había comprometido con Rajoy a cambio de sustanciosas partidas del presupuesto; de Podemos y de Bildu.

El voto de los que quieren romper España no los obtuvo Pedro Sanchez a cambio de promesas de ser más compresivo con los afanes independentistas. No soy alarmista, pero ha sido su ministra Meritxell Batet la que ha hablado de la reforma constitucional como algo "urgente, viable y deseable", además del acercamiento de presos a Cataluña. Leo que se han iniciado los contactos para reabrir el diálogo institucional y tender puentes entre administraciones y está en preparación la reunión entre Sánchez y Torra. Habrá, por tanto, que estar ahora muy pendientes del trato que reciben. Yo parto de la consideración, originada por las sucesivas y reiteradas declaraciones de los líderes separatistas, que no renuncian a la independencia de Cataluña, en forma de república y que ésta es su única y definitiva aspiración, nos guste o no al resto de los habitantes de este Reino de España. Cualquier mejora del estatus actual no será para contentarles, sino motivo para reclamar más, porque ellos entienden que están en su derecho a ser independientes, que debe tratarse de derecho divino, porque ningún humano se los ha conferido. No tienen, derecho a la auto determinación, tal y como se define internacionalmente. Así pues, habrá que estar ojo avizor a las concesiones, aunque sean de coqueteo, tan grato a Sanchez.