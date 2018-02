Azúcar por un tubo

Ahora que estamos en reducir grasa, sal y azúcar de los alimentos, propongo que se incluya San Valentín entre los "productos" altos en azúcar. ¡Qué empalago de anuncios relamidos, menús del amor, corazones rojos en los escaparates y por los suelos! Más que azúcar es almíbar, más que empacho, una empachera. Cursilería a espuertas. A la hostelería le viene muy bien, desde luego, es un refuerzo de la BBC, aunque no está en crisis como la del Real Madrid. Las bodas, bautizos y comuniones tienen un amplio equipo de refuerzos: graduaciones, becas, cumpleaños, despedidas de soltero, divorcios, navidades de a mes y medio…. Pero los usuarios refractarios al azúcar -diabéticos o simplemente adultos- llevamos una semana más empachados que si tomáramos gin tónic con tapas de merengue. Y nos queda el finde completo.

Es difícil, pero habrá que buscar un local que no ofrezca menú del amor y pedir bebidas bien secas y tapas sin miel ni "Módena". Los vinos más secos son el fino y la manzanilla, que apenas tienen un gramo de azúcar por litro. Los vinos de mesa en general están entre 3 y 5; los de postre y las cosas esas "frizantes" tienen mucha más. Los destilados también suelen ser muy secos, excepto los oscurecidos con caramelo. Pero si los tomamos con un refresco ya la hemos liado. Hasta la tónica, que finge ser amarga, tiene entre 15 y 25 gramos de azúcar -según marcas- en un botellín de 20 cl. Al que quiera superar la empachera de estos días le sugiero tomar su ginebra favorita con agua mineral con gas. A mí me gusta mucho más. Si toma el gin tónic como remate, la Vichy catalán es la más digestiva por sus carbonatos. Y como aperitivo, que es lo suyo, use un agua ligera como Perrier o San Pellegrino. En el añorado Port of Spain de Chirstian Salas acompañaban los combinados frescos con palomitas de maíz. Pero ni toque las que venden para microondas, que llevan grasas saturadas o trans, mucha sal y algún que otro aditivo. Y 400-500 calorías en 100 g. Mejor compre usted -en clásicos como San Antonio (c/ Castelar), Blanes (Obispo Orberá) o la Plaza- panizo tostonero, que es como llamamos en Almería al maíz everta (por eso decíamos tostones en vez del cursi palomitas). Pone un puñaillo en una sartén con unas gotas de aceite de oliva, tapada y a fuego medio. Al sacarlos les pone una pizca de sal de Cabo de Gata.