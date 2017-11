Billetes por los suelos

En 1923, en Alemania hacían falta varios millones de marcos para comprar una barra de pan. En Venezuela aun falta mucho para llegar a esos niveles: de momento sólo se necesitan 122.000 bolívares para comprar un kilo de carne. Eso, ayer, cuando la inflación andaba alrededor del 900 %. Cualquiera sabe hoy, porque a la vista de las experiencias de las subidas de precios y la depreciación del bolívar, fácilmente alcance el mil y pico. De hecho, el FMI calcula que llegará al 4.700 % en el año 22. Si alguien no pone pie en pared, pero ¿quién?. ¿Será verdad que las masas populares apoyan al brillante gestor Nicolás Maduro? Cerca de allí, en el México de hace un siglo, Pancho Villa, otro brillante administrador público, respondió, cuando le dijeron que no quedaba dinero para pagar a sus tropas, que eso no era problema teniendo como tenían a mano la máquina de hacer billetes. Pues eso es lo que ha hecho Maduro y así, ha fijado la semana pasada el cambio oficial del dólar en 80.000 bolívares (ochenta mil, no se escape ningún cero).

Lo mejor que tienen estas cosas es que nunca se sabe dónde paran. En el ejemplo de Alemania que poníamos arriba, el dólar costaba cuatro marcos en 1914 y en 1923 llegó a los cinco billones (con b de bestial). La corrección de cifras de este calibre requiere tantos esfuerzos que hace falta una capacidad enorme de resistencia, incluso física para aguantar el hambre. Porque se entiende que hablamos de esfuerzos de la población, no va a ser de los plutócratas, que bastante tienen con proteger sus millones de la inflación en paraísos fiscales y en inversiones. Porque evidentemente esas inflaciones, que generan tanta hambre, benefician a "alguienes". Por ejemplo, dicen fuentes bien informadas (léase Carlos Santos) que un puñado de millonarios venezolanos que se han largado de allí están comprando Madrid al precio que les pidan. Se nota que están acostumbrados a las subidas de precios. Encima, bastantes de ellos han estado acumulado riquezas desde que Chaves dio el cuartelazo. Lo que no sabemos si entre estos compradores de Madrid estarán algunos de los que se están forrando desde dentro del régimen con el negocio de las drogas y otras labores propias de su cargo y capacidad. Y todo ello en el país con más reservas de petróleo del mundo. ¿Más que Arabia Saudí? Más.