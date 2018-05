Blindaje en la educación

Cuando hablamos de blindar la educación pública no hay ningún grupo político que no lo diga. Otra cosa es qué fuerza política lo crea y haga posible y que avance en este objetivo en el Parlamento, que es donde hay que hacerlo. Es inaudito que de la mano de Podemos, ahora con el apoyo de IU, se plantee una iniciativa de blindaje de la educación pública y no tengan la lealtad con la Ciudadanía de dar una información veraz. Esa lealtad debe estar por encima de dar palos al Gobierno andaluz y de esconder las cuestiones imprescindibles para hablar de blindaje de la educación pública, en cuanto a la competencia exclusiva del Estado en las bases y la coordinación general de la actividad económica.

Tuvieron la oportunidad con sólo abstenerse en evitar el deterioro que está sufriendo la escuela pública y que tiene su origen en las normas que se han venido dictando a nivel estatal tales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establecen limitaciones en cuanto a la política presupuestaria del sector público, de obligado cumplimiento para esta comunidad autónoma, que no podemos obviar.

Ponen cara de "yo no he sido" y si han sido, vienen de puristas y 'salva patrias' como si lo que hacen no tuviera consecuencias y sí las tiene. Se ponen camisetas y se esconden en las pancartas, pero cuando pueden favorecer con sus acciones a nivel nacional para que la escuela pública esté respaldada por un Gobierno que dé garantías a blindar la educación, no lo hacen.

¿Cómo es posible que Podemos no centre esta iniciativa en la negativa y la demora del Gobierno de España a revisar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y que ha originado un enorme desequilibrio en Andalucía que ha visto reducida su cuota de participación en los recursos del Estado, sin respetar el índice de población, no nos pagan por los niños que nacen? Tampoco mencionan la falta de lealtad institucional del Gobierno central que se traduce en un sobreesfuerzo financiero de Andalucía para cubrir los servicios asociados a la atención de las personas, como es la abolición vía presupuestos de la Ley de Dependencia o la asfixia económica que hace el PP con unos objetivos de estabilidad que han volcado la parte más dura del ajuste y el cumplimiento del porcentaje del déficit sobre las comunidades autónomas.