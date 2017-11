Para empezar, Eric Jiménez no es Johnny Thunders. Si no te suenan estos dos nombres no sigas leyendo este artículo. Si no te suenan para nada estos dos nombres pero aún así te llaman la atención, puedes seguir leyendo. Leer o no leer, ese es el dilema. Para leer es la "biografía" del primero y hasta la mitad es un poco, sí, un poco born to lose, un poco destroyer. Cuatrocientos millones de golpes se llama, bien editada, bien ilustrada, no mal escrita. Para empezar, se puede leer de varias, muchas, formas. En plan cotilla, husmeando en todos los detalles, miserias, escándalos, excentricidades, aventuras y desventuras, todas, o casi todas, muy del rock and roll. El rock es lo que tiene. Pero, a ver, la ha escrito él (Eric Jiménez, no Johnny Thunders) de puño y letra y se supone, quiere vender libros y que los lean, luego no hay desdoro alguno en nutrirse de rollo sálvame al leerla. Hay mucha gente que no lee biografías porque no le interesan los cotilleos de nadie. De ahí pasa a no leer novelas porque no le interesan los cotilleos, vidas e historias ficticias de gente ficticia. Y de ahí pasa a no leer porque no le interesa, directamente. Y de ahí a ver Sálvame. También se puede leer en plan vida del rock and roll, me coloqué, luego tuve resaca, luego se me pasó, luego me coloqué. Los intelectuales del rock la pueden leer como un repaso a la gloriosa historia del rock granadino saltándose los pasajes morbosos (la mitad del libro) y mirando al cielo y suspirando cada vez que glosa los mundos heroicos de los discos y los grupos indies y underground. Fe de erratas, donde dice Los Planetas al principio no tenían un sonido pulido (o algo así) debe decir tocaban como el culo. Doy fe. Yo estuve allí. Y eso de que los 091 se convirtieron en un grupo maldito. Yo pensaba que los Lagartija eran más malditos todavía. Depende del momento, pues. Ah, se puede leer también como un experimento de literatura sucia. Bukowski también cuenta su vida más a o menos así en cada novela y todo el mundo dice que es literatura. Ya salió, Bukowski. Confieso que aún no he terminado el libro, me queda poco, eso sí. Quizás la parte premios, distinciones, reconocimientos y en la que ya diga que ya tiene una bombilla en el salón. Ahora tienes una bombilla en el salón, ya no eres underground, tío. Pero, quién es Eric Jiménez. Y Johnny Thunders. Para finalizar, Johnny Thunders no es Eric Jiménez.