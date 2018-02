La canción «Amarraditos» que con tan buen gusto cantaba María Dolores Pradera dice que "...tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal." Se han perdido, no sé por qué los jazmines, y desgraciadamente también está dejando de estilarse saludar al entrar en algún lugar, pero como de pequeño me enseñaron a hacerlo lo hago aunque sea con un lacónico ¡Buenas! que es lo menos que se merece llegar a este hogar de letras y olor a tinta. ¡Vaya topicazos!

También se ha perdido manifestar opiniones en público y han tenido que ser los que peinan canas o no peinan ni canas ni nada, es decir, los mayores los que hayan salido a la calle a decirle al gobierno las verdades del barquero y que con todo lo que ha pasado este país antes llamado España, en vez de decir que los pensionistas viven mucho podrían decir eso de que: pues vamos a reducir el número de áulicos que como están muy bien preparados y saben mucho porque han estudiado mucho, pues se van a buscar la vida como se la buscan los que ponen las calles de este país todos los días: bregando con la vida.

Y ya de paso, como hay muchos políticos que ocupan puestos que tienen vacaciones más largas que un domingo sin dinero, pues que las acorten y así con menos pues hay bastantes. Véase regla de tres simple inversa. Y dinero que se ahorra. Y como en algunas administraciones hay más cargos que clientes, pues tijera al catálogo de puestos ¿de trabajo? prescindibles.

Una empresa que se precie de serlo, siempre se está mirando en qué se puede ahorrar, más que nada porque el dinero como dice un amigo "ni se crea ni se destruye, cambia de bolsillo" pues para que vaya a un bolsillo ajeno de alguien que no lo ha ganado honradamente pues que se quede en la caja. Y seguro que tacita a tacita como decía el anuncio, pues se junta un dinerito que a lo mejor hasta nos extrañamos de que sea tal cantidad.

A modo de conclusión, pues que estamos inmersos en un medio que adolece de desgana tanto en el hacer, como en el ser, como en el comportamiento y que nos rodea un ambiente erosionado, inhóspito, poco propicio para que la sociedad despabile, se desperece y piense que la calle está para usarla y que todos los que cobran del dinero público, que sí tiene dueño, tienen que justificar palmariamente por qué lo cobran. Por lo tanto ¿a qué esperamos?.