QUÉ CELEBRAR MAÑANA

Que Susana Díaz le diga a los parados qué va a celebrar mañana. Andalucía es la región española -no me asusta usar este término que ahora parece tan antiguo- que más paro soporta. Paro estructural, paro juvenil, paro de larga duración, paro de mayores de 45 años… Paro. En Andalucía, además, no se ha paliado en absoluto la enorme proliferación del trabajo precario, sobre todo entre jóvenes y mujeres, causado por la reforma laboral de Rajoy. En Andalucía ha gobernado de siempre -desde los comienzos de la Autonomía, digo- el PSOE, que no es lo mismo que decir socialista. Eso y obrero dejó de serlo hace mucho, con Felipe González y Alfonso Guerra. El Himno de Andalucía -ahora que están de moda los himnos políticos, sobre todo los que tienen letra como el andaluz- dice a los andaluces que se levanten, que pidan tierra y libertad. Habría que pedirles su opinión sobre esto a los del SOC, a los braceros del campo sevillano, a los trabajadores de los invernaderos almerienses, a las mujeres que cogen fresas en Huelva, a los temporeros de los olivares de Jaén… En Andalucía prolifera el tráfico de drogas -véanse las imágenes, estos días, de las mafias de La Línea-, y en todas las ciudades se ve aumentar día a día la mendicidad y la presencia denigrada de los sin techo, a quienes nadie ofrece alguna solución que les redima de su existencia miserable en pleno siglo XXI. Y lo peor es que todo esto ha ocurrido, está ocurriendo, con un partido autodenominado socialista en el poder desde hace casi 40 años. Si en verdad fuese socialista, no digo yo que habría solucionado los graves problemas que tiene Andalucía. Digo que los habría atacado estructuralmente de otra forma, digo que acentuando la acción de gobierno en la justicia distributiva las prioridades serían, ante todo, sociales. Pero aplicando políticas liberales, o cada vez, a cada nuevo gobierno del PSOE, más liberales y menos socialistas, es imposible -y eso siempre lo han sabido los economistas y los estrategas del partido- reducir significativamente el paro estructural, aumentar el empleo fijo o incardinar a los jóvenes en el proyecto andaluz ofreciéndoles posibilidades de alcanzar un futuro mejor. Para conseguir estas y muchas otras cosas no bastan las banderías, las facciones, el postureo, la maniobra, el navajeo político. Ni sirven los trepas. Ni los lacayos. Así, ¿qué va a celebrar mañana Susana Díaz?, pregunto.