Cabo de Gata en su sitio

Parece que, por parte de algunos, con el fin de confundir destinos, se pretende llamar "San Miguel" a la barriada de "Cabo de Gata".

Desde que nací, no he conocido absolutamente a "nadie" que utilice el nombre de "San Miguel de Cabo de Gata" (no exagero, aún cuando teóricamente es su nombre real) ni más específicamente como "San Miguel" (con éste ya ni me molesto en entrar a juzgar), añadiendo la más que evidente presencia de señalizaciones por doquier que, precisamente, utilizan "Cabo de Gata" incluso desde antes de que yo naciera, también existentes en el mismo asfalto. Desde hace unos años, se ha podido observar cómo se explota, a más no poder, el nombre a través de todo tipo de sectores, y curiosamente fuera del barrio (Cabo de Gata, insisto). No existe otro lugar con esa denominación explícita como tal, ¿por qué será?... Cierto es que, al menos yo, llevo años refiriendo ese problema de denominación en relación, por ejemplo, al parque natural (Cabo de Gata-Níjar).

Con esta denominación hay un sinfín de turistas que se hacen, año tras año, un verdadero lío, apuntando que, en toda mi experiencia, dichos visitantes (todos, hasta ahora) buscan la barriada en sí cuando refieren "Cabo de Gata", y no Retamar, Toyo (marca Cabo de Gata por bandera), San José (¿de Cabo de Gata?), etc, etc, etc...

Es la "mar" de llamativo que este dichoso tema surja hace unos cuantos años, hasta en el mundo empresarial. Y no es para menos, yo mismo he escuchado la "marca Cabo de Gata" saliendo de boca de diversos empresarios a los que he conocido y conozco. Muchos vecinos han conocido esta misma realidad, cuando algunos visitantes les han referido que "alguien" previamente les había insistido en que nuestro barrio es "San Miguel" y que Cabo de Gata estaba en dirección hacia San José (Níjar). Resulta indignante cómo, encima, algunos de nuestros gobernantes utilizan el nombre de Cabo de Gata para sacar todo el brillo posible a una tierra que poco cuidan, al menos hasta ahora (Almería), cuando dicha barriada en sí está literalmente dejada de la mano de Dios, que ni de San Miguel... Por favor, fuera chorradas, y dejen a San Miguel en el cielo y a Cabo de Gata en su sitio...

Mientras tanto, otros bautizaremos con nombres alternativos al barrio, pero siempre desde la ficción...