Mi querida Almería. Almería enmudecida sigue estando de luto de negro ruán por tan dramático suceso ocurrido con el rapto y asesinato del pequeñito Gabriel. Desde la emoción contenida y en recuerdo a esas entrañables concentraciones, que recogieron la voz silenciosa humanística en la indaliana y muy almeriense Puerta de Purchena para testimoniar mirando al Cielo con amor y dolor compartido con la familia del pequeñito Gabriel, representado con un pescaíto de nuestro cálido y luminoso mar mediterráneo, hoy eclipsado, de la bahía almeriense. En la Diputación, Ayuntamiento de Ayuntamientos, en cuyo interior se veló con unción sacramental la pureza del cuerpo del pequeñito Gabriel, una marea de gentes venidas de toda la provincia y de fuera que quisieron rendir su tributo amoroso entre sollozos desgarrados que estremecían en el mismísimo cielo. Rostros de madres y padres, ¡Cuánto dolor! ¿Cómo vamos a olvidarnos de esos rostros que hemos visto?, arrugas de llanto que ahí se quedaron junto al blanco féretro y comisuras de labios formando millones de besos en forma de pescaítos. En el Patio de Luces junto a la vidriera pondría una alegoría de mármol con un "pescaíto" en eterno homenaje al pequeñito Gabriel. Semanas de amargura intensa con un aire trémulo, como si estuviese cubierto de vidrio helado que empañará el atardecer monacal de un Viernes Santo, entre las bóvedas de palmeras frente a la catedralicia mar, que como cipreses señalaban que el alma del pequeñito Gabriel se encontraba presente en la Luz Eterna del Paraíso; mientras nosotros en este valle de lágrimas, entre plegarias, nuestro corazón, nuestra alma y la razón no se dejaba obnubilar por la demencia y el odio, sino que donde no haya amor pongamos más amor y obtendremos amor regado con lágrimas y secado con suspiros. No solo España, sino la Unión Europea precisa la implantación de la cadena perpetua para los peores crímenes, para proteger a la sociedad, para castigar al delincuente y para resarcir a las víctimas, por ello, ni una paso atrás en la prisión permanente revisable, sí hay que cambiar la Constitución hágase con carácter urgente en el sentido propuesto por millones de españoles que nos sentimos indignados con lo sucedido en la Cámara Baja, que a quienes más ha ofendido son a las víctimas. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace.