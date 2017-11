Cal y arena

En noviembre y febrero abundan las jornadas gastronómicas y similares, ya que suelen ser temporada baja en la hostelería. En Almería tenemos las VII de Cocina tradicional de La Encina durante todo este mes. En El Ejido, la III edición de Almería Gourmet, del 10 al 12 (están aun a tiempo) y en Terraza Carmona cumplen 23 años las de cocina del toro de lidia. Son un buen apoyo para ir a por la capitalidad gastronómica. Otro punto fuerte es nuestra despensa. Y sin embargo hablamos más de nuestras tapas-de-toda-la-vida que de la alta calidad de nuestra agricultura. Todavía hay mucha gente, incluso almerienses, que creen que los invernaderos producen mucho y muy bonito, pero de peor sabor y calidad. Y eso fue verdad hace muchos años pero hoy la polinización por abejorros y la lucha integrada hace que nuestras frutas y verduras bajo plástico tengan un gran sabor y menos residuos que la media europea (no digamos los que vienen de otros continentes). Por el contrario, seguimos teniendo la fama de las tapas y todo el mundo -autoridades, empresas, periodistas- las jalean a diario. Bueno, pues mientras el 90 % (noventa) de nuestros invernaderos utilizan la lucha integrada, apenas un 10 % (diez) de las tapas que nos tomamos a diario están elaboradas en el bar o restaurante que las vende. Y soy conservador, porque muchos profesionales del sector me dicen que son aun menos: a diario hay colas de vendedores de tapas prefabricadas y alimentos congelados en la puerta de los bares. Dicen que algunos te hacen la carta completa. Pues si queremos "vender" nuestras tapas habría que seleccionar -en rutas, jornadas, etc.- los locales que las hacen de verdad. Los franceses tienen hace años un distintivo para que el cliente lo sepa.

Uno de los mejores de ese exiguo grupo es Pimienta Rosa, que se ha ido a la parte alta de la avenida del Mediterráneo, concretamente a la calle de Argelia. Mantiene las brasas, los buenos productos y las tapas diferentes que le dieron la fama. Una primicia: vuelve al Pimienta Pedro Berrogui, que fue el creador de muchas de esas tapas, como el excelente micuit que sigue elaborando Manu. Habrá renovación gustosa. Y en primavera Pedro se irá a Mazarrón donde lleva dos temporadas trabajando con notable éxito. No deberíamos darnos el lujo de perder uno de los mejores cocineros que hemos tenido en Almería.