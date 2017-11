Cara muerte de los gordos

Por si no resultara costosa la obesidad, también tiene recargo llegada la postrera hora del adiós. Como estamos en noviembre, mes cercano a los muertos y a las postrimerías de ultratumba, no sobra recordar que la religión católica llama novísimos a las cuatro situaciones que esperan al hombre al final de su vida. A saber: la muerte, con la que se ha empezado, el juicio, el infierno o la gloria (dos situaciones, estas últimas, que también se anticipan en la terrenal condición de los mortales, si bien más como estados de ánimo que como destinos eternos). De ello se ocupa la escatología, voz a veces confundida por su polisemia, puesto que indica tanto las creencias y doctrinas sobre la vida de ultratumba como los asuntos soeces relacionados con los excrementos. Si el presunto mal fario no ha hecho abandonar la lectura, ahora se dan razones de la obesidad onerosa, ya que, salvo en la ficción, morir siempre es una cuestión de tiempo, tal como sentenció Saramago en una de sus logradas novelas, Ensayo sobre la ceguera. Al grano: el ataúd de los obesos tiene un sobreprecio no cubierto generalmente por las aseguradoras -ay de la dita de "pagar los muertos"-, además de necesitarse más operarios para los traslados y de alcanzar altas temperaturas el horno crematorio con la grasa de los finados bien metidos en carne. Luego adelgazar no solo mejora la salud sino que evita recargos llegado el momento de saldar las cuentas de la muerte con la funeraria.

Hace pocas semanas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía, justificada, entre otros aspectos, por la preocupación ante el incremento de la obesidad y su carácter de problema de salud pública, dado que afecta a casi el 20% de la población adulta y se supera ese porcentaje en el caso de los menores. De ahí que uno de los objetos de la ley es claro: "El establecimiento y desarrollo de las acciones necesarias para la promoción de la actividad física y de una alimentación saludable y equilibrada entre la población, con la finalidad de prevenir los problemas del sobrepeso y la obesidad en Andalucía y los riesgos para la salud que llevan asociados, así como favorecer una atención integral a las personas que padecen estos problemas y la concienciación social sobre los mismos". De modo que no es saludable estar gordos porque puede llevar a una más pronta y cara muerte.