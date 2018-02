Carril fantasma

No dejo de desplazarme de un lado a otro, no ya de un país a otro, o de una ciudad a otra, sino de un pueblo o "barrio" a otro; y no dejo de ver la misma imagen colorida (lo digo por el carril-bici o, más bien, "carril-deportivo"), aún inexistente en lugares con tanta demanda deportiva y donde, básicamente, el vocablo "ejercicio físico" va como anillo al dedo. No se puede entender cómo aún no han decidido poner en marcha un espacio o trazado deportivo semejante en la barriada de Cabo de Gata (puro engaño electoral año tras año), cuando además existe un camino muerto de risa, repleto de arena y piedras, entre las charcas y la carretera que va desde la barriada hasta la Iglesia de Las Salinas. Sería un auténtico "lujo" para los vecinos y turistas el hecho de poder realizar deporte con semejante escaparate, algo que yo mismo no dejo de hacer cada fin de semana, fuera de los gimnasios, y que encima previene de todo tipo de trastornos y patologías en sí, además de accidentes de todo tipo (mucho ojo también a esto); pero no, en Cabo de Gata ni existe gimnasio ni se llevan a cabo políticas saludables de verdad, digan lo que digan... Como mucho, varias máquinas que solamente usan unos cuantos mayores, que ni eso, oxidadas perdidas...y lo demás, el "nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos", y no hay más donde rascar, señoras y señores. Luego, que les vengan con las carreras y ciertas fusiones deportivo-culturales, que para nada están mal, pero no son la solución, ni por asomo (bendita sea la ignorancia). Los vecinos llevan años y años reclamando esto, y da exactamente igual que el "voto a favor" final sea por parte de Juan Guingui, Juan Ganga o el Tío Cencerrero... Ustedes, señores y señoras representantes, si ni siquiera saben a veces lo que les compete, tienen otra función muy importante, que es la de llegar a acuerdos y a resoluciones con ellos, con la finalidad más básica, que es la de llevar a la práctica lo que los ciudadanos les solicitan, más aún cuando incumplen tales iniciativas, propuestas o, más aún, proyectos revisados y aprobados sin solución práctica alguna. Tal como decía en mi perfil de red social hace escasas horas, "cosas de la política de Almería". Luego, no quieren que los ciudadanos les den limones para no tener que coger tequila y sal tras las elecciones. Lo peor de todo es que algunos creen que en Almería no existe aquello del "ciudadano sabio", el que recuerda hasta un "hola" negado; lo que me transporta precisamente a aquello que dice tan a menudo un compañero veterano del mundo cinematográfico: "hay que hacer más mundología, no burrología".