Como lo de la independencia de Cataluña parece estar algo crudo, a lo mejor alguien está pensando en un segundo óptimo, que podría ser la unión con Andorra, o sea una "catalanosis" a la manera de la Enosis que propugnó el arzobispo Makarios, muy famoso en nuestra lejana juventud. Como no es probable que los menores de sesenta se acuerden de él -y la Historia mucho menos- les apuntaremos que el tal arzobispo de Chipre, de la Iglesia Ortodoxa Griega, pretendía la unión "histórica" de Chipre con Grecia. Turquía se puso de uñas (Chipre está a tiro de piedra de sus costas) y ahí acabó la historieta. Eso si, después de dar el coñazo a la humanidad treinta años.

No lo sabemos, pero a lo mejor la Universidad de Vich -de tanta fama como la madrileña Rey Juan Carlos, o la que tuvo la andaluza de Osuna en el Siglo de Oro- ya está elaborando los estudios necesarios para iniciar un nuevo y distinto "pròces". Tampoco sabemos como se llamará en catalano-griego la futura enosis. Sugerimos que hurguen en la memoria histórica, por si en el siglo XIII los almogávares y los griegos ya habían hecho alguna fusión. Política, que las otras debieron ser abundantes.

Las ventajas de tal integración no serían nimias, aunque se crearían algunos problemas que la coalición de partidos separatistas debería abordar antes de empezar a hablar con los andorranos: ¿cómo se llamaría la nueva nación? No cabe hacer una contracción de nombres, so pena de parecerse a Tabarnia. ¿Se trasladaría el paraíso fiscal andorrano a toda Cataluña, a la "city" de Barcelona o a Vic? (Ahora ponemos Vic en vez de Vich, porque estamos en el ámbito lingüístico de los Països Catalans). A nuestro modesto juicio debería ser Vic, puesto que la citada Universitat de Vich está financiada por la Fundación Balmes que, a su vez, está presidida por la alcaldesa de dicha población. Andorra es principado y Catalunya está en ser república, ¿qué forma tendría el nuevo estado? Y otra cosa: puesto que Andorra no pertenece a la Unión Europea y Cataluña también quedaría fuera de la U.E. una vez separada de España, se podrían integrar en la EFTA (en lo que queda de ella: Suiza, Lichtenstein, Islandia y Noruega). O en el Pacto de Varsovia, o en la Liga Hanseática, o en el Sacro Imperio Románico Germánico: no en vano el emblema de la Universidad de Vic es la "A" de Carlomagno. Todo encaja.