Catalonia sin retorno

Aprincipios de mes publiqué un artículo sobre el tema catalán Titulado "Catalonia 1-0. Jugaba con el título uno de Octubre o uno a cero. Dije y digo que "la separación," en una época en la cual los estados se aglutinan para sobrevivir a los nuevos desafíos políticos, históricos y particularmente económicos, me parece no solo una insensatez sino también un suicidio. Como espectador imparcial, libre de todo Nacionalismo Visceral, con una dosis enorme de afecto respeto y admiración por ese pueblo sereno, sensato y sabio, observaba y observo con una preocupación "in crescendo" como se está tratando este tema candente. Dije y digo, que el estado de ánimo de los Catalanes no se puede explicar leyendo a Descartes y basarse solo sobre la lógica. Hay que leer a Pascal para comprender que, a veces, "el corazón tiene razones que la razón no conoce". No es sensato ignorar el sentimiento atávico de la historia. Los catalanes han visto su tierra invadida por las "Fuerzas de Seguridad del Estado". Gentes pacíficas cuyo crimen y peligro de desorden era el deseo de poder votar han sido atacadas y vapuleadas, y generosamente regaladas con patadas y arrastradas por los pelos de manera infame. ¿Cómo puedo yo explicar semejante escenario del absurdo a mis amigos de La Europa donde impera La Democracia Madura?. Cuando percibí que la estrategia del gobierno central era la rigidez de La Ley, comprendí que se estaba empujando, a los "Villanos" catalanes, al recurso emocional de "invadir" la calle, como única vía de diálogo. Cuando la calle se convierte en tablero del juego político se sabe como empieza la partida pero nunca como va a terminar. Es un juego peligroso. Dada la asociación intima y prolongada del Ejecutivo y el Judicial, dada la influencia del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento de los cargos y destinos de los jueces y fiscales que pueden ser trasladados a Bollullos del Condado, no se puede hablar de absoluta independencia política de las decisiones judiciales. Cuantos más Catalanes sean enviados a la cárcel más "Màrtires Héroes" serán creados para la causa catalana. Los independentistas deben de estar muy contentos porque cada decisión del "Asceta de La Moncloa" enriquece su causa y facilita la victoria de la cause que defienden. Paseo mi mirada por el paisaje de la Historia y me entristece observar que los Celtas nos dejaron una herencia infame "La Pendencia". Basta observar las tertulias de la tele para comprender que los Españoles no saben dialogar. Frases más frecuentes: "No estoy de acuerdo" y "déjame terminar".