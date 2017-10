Cataluña=1-0

Hace días asistí a un debate sobre la situación en Cataluña. Todos se sentían muy nacionalistas. Negaban el derecho a la independencia de Cataluña y todos reclamaban el derecho de todos los Españoles no solo a opinar sino a decidir sobre la "solución del problema". Dije y digo que "La Separación," en una época en la cual los estados se aglutinan para sobrevivir a los nuevos desafíos políticos, históricos y particularmente económicos, me parece no solo una insensatez sino también un suicidio. Cuando mi profesor de Historia me preguntó, hace dos años, qué pensaba del "tema" (no problema) Catalán, dije que si yo fuese Catalán posiblemente votaría por una separación de Castilla porque ésta nunca se había portado bien con Cataluña. El estado de ánimo de los Catalanes no se puede explicar leyendo a Descartes. Hay que leer a Pascal para comprender que, a veces, "El Corazón tiene Razones que La Razón no Conoce". Para comprender a los Catalanes no se puede ignorar la colonización de América, los acontecimientos de mediados del siglo 17, la guerra de Sucesión y particularmente El Franquismo. Dicho todo esto "El Tema" Catalán se ha convertido en un "Problema insoluble" gracias a la ineptitud de nuestro Mesiánico Moisés que, atrincherado en La Moncloa, ha conseguido lo que Los Catalanistas no pudieron nunca conseguir: La Unanimidad Emocional del Pueblo Catalán. Los Catalanistas deberían enviarle un jamón de Bellota Si hay un pueblo en Europa que sabe de Democracia es el pueblo Inglés. Son ellos los que en 1215 iniciaron la erosión del Absolutismo con "Los Artículos de los Barones" más tarde llamados "Magna Charta". Son ellos los que en 1689 inventaron La Monarquía Constitucional. Son ellos los que dicen que las normas se han hecho para romperlas y que una mala ley es peor que la ausencia de ley. Es difícil explicar a los habitantes del "Thámesis Fluvius" que El Estado intente enviar a las cárceles a ciudadanos que solo reclaman el derecho a poder votar. O que un grupo de jueces pueda decidir si una ley proclamada por un parlamento (donde radica la Soberanía Nacional) es o no "Constitucional". Toda ley hecha por El Parlamento Inglés es Constitucional. De manera innegable. Pasado este desmadre político, cuando las aguas vuelvan a su cauce y sea posible una consulta con las debidas garantías, entonces si una mayoría "legitima" de dos tercios decidiese La Separación y el resto de Los Españoles decidiesen la No Separación, no sería posible retener a Cataluña en el seno de Las Españas. Lo que voten los habitantes de Bollullos del Condao seria irrelevante.