Clara identidad y nombre sencilloQué corra la lista que llego yo

El humo no tiene relevancia, ni distinción, para poner nombre a un barrio, pero acaso sea mejor así a fin de que no hagan de las suyas las rectificaciones históricas -es un decir- o esos cambios, menos banderizos, por los que las calles conservan, junto a la nueva, su denominación antigua. A los moradores de este barrio, en cualquier caso, debe resultarles familiar el humo, cuyo origen puede traer causa de particulares razones, y sus efectos seguro que son notorios para poner nombre al sitio. Luego el callejero incluye una denominación no hecha a humo de pajas, sino con sentido pleno. Además, sus vecinos se han afincado, hacen humo porque permanecen en el lugar. Si bien, entender cabría asimismo que en ese rincón del municipio las esperanzas, como las ilusiones, desvanecieron, idas en humo. En fin, no será preciso más juego de palabras, aunque las locuciones resulten sugerentes, porque la razón del nombre del barrio pocas disquisiciones o sutilezas quisquillosas habrá exigido, sin necesidad de pesar el humo. Más bien este se hará presente en el paisaje de los días, tan característico y propio como esos motivos peculiares que dan clara identidad y nombre sencillo a un barrio. / Antonio Montero Alcaide

Hace poco un militante del PP ha alcanzado un puesto importante. Para ello han tenido que renunciar todos los de la lista -él era suplente- para tomar posesión. El fin, como dice el dicho, justifica los medios. ¿De quién hablamos?