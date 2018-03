Cobrar el paro es bueno

En realidad no. Desmiento el título. Lo bueno es tener un empleo, no quiero ser acusado de fomentar la indolencia propia de los naturales de la tierra. Yendo un poco más lejos, lo bueno sería tener un empleo en el que se ganará más que en el paro y no crean que desempleado se gana mucho. La cuantía media de un desempleado almeriense es 725 euros. Pero ello es debido a quienes reciben prestación contributiva, pues casi siete de cada diez perceptores reciben, como mucho, los famosos 430 euros. Sin embargo, en este comienzo de año en el que las cifras de paro en Almería se mantienen más o menos estables esperando las contrataciones de Semana Santa, destaca un dato positivo de enero. El número de perceptores subió. Ya les anuncio mi teoría: la mejoría del empleo se nota en el paro. Concretamente, en el aumento del número de quienes lo cobran.

En enero el 58% de los desempleados recibía alguna de las prestaciones o subsidios. Es el porcentaje más alto desde 2013. Pensemos que, hace apenas dos años, suponían el 51% del total. Además, existe casi el mismo número de personas cobrando que hace un año, y eso que hay 3.744 parados menos. Aunque, insisto, existe el mismo número de perceptores que hace un año, sube el dato de los que, dentro de ese total, cobran prestación contributiva. Es la cifra más alta en un enero de los últimos tres años. En este mes de 2016, 30 de cada 100 beneficiarios recibía prestación contributiva. Ahora son el 33% del total. Como para cobrarla se necesita sumar un año trabajado, la conclusión es que se ha vuelto más fácil, hay empleo. Paralelamente, bajan los subsidios que proceden de no llegar al año trabajado. La gente espera, ve más fácil reunir ese tiempo y cobrar, así, el paro, paro. Nos recuperamos, podemos reunir el período para cobrarlo. La segunda conclusión es que para pedir una prestación hay que entrar al empleo, pero también salir. Que haya menos parados y más perceptores de prestación contributiva significa eso mismo, que son muchos los que consiguen empleo y muchísimos los que lo pierden. El futuro no debería ser así. No es sostenible en el tiempo un crecimiento basado en empleos precarios y volátiles, entrando y saliendo del paro como si de una centrifugadora se tratara. El sufrimiento de la crisis no ha servido para nada, los problemas centrales que había antes, siguen ahora: precariedad o estacionalidad.