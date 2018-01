Comienza el reparto

Conocer nuestro pasado, para no tropezar continuamente en la misma piedra. Al comienzo del siglo 20, para las Potencias, el Hierro y otros minerales eran indispensables. La plata y el oro, perdieron su función de monedas de intercambio en las economías, siendo remplazados por el Papel moneda, letras de credito y titulos emitidos por los gobiernos y Bancos, el oro y plata eran relegados a una función de joyería y de garantía del valor no siempre respetado del Dinero papel. España ya era solo una Potencia de 2da categoría pero con Melilla y Ceuta estaba presente en el Rif lo que la implicaba de facto en la conquista del Rif considerado contener importantes yacimientos de Hierro, plomo, cinc y manganeso. Aprovechando la debilidad militar de Marruecos y su endeudamiento, Inglaterra a cambio de que Francia abandone sus pretensiones sobre Egipto firma el tratado "L'Entente Cordiale" en el 1904 que considera poner Marruecos bajo Protectorado de Francia. El 31 de Marzo del 1905 el emperador de Alemania Guillermo II desembarca con un pequeño destacamento al norte de Tanger y teatralmente subido en un caballo blanco va al encuentro del Sultán Abd-ul-Azizm, para asegurarle que lo apoyará frente a Francia, cuyo Presidente del Consejo Joseph Caillaux debe hacer malabarismos diplomáticos para evitar una guerra en toda Europa. España, desde el 1859 empezó a construir una via de ferrocarril entre Tetuan y el Ued de Marchi para facilitar el transporte de Tropas y en el 1904 Francia obtiene del Caïd Bumahara una concesión de 99 años para explotar las minas de Bu-Ifrur. Para evitar el conflicto entre Alemania y Francia aliada a Inglaterra se organiza del 16 de enero al 7 de abril 1906 en Algeciras una conferencia que puso bajo tutela Internacional el reino de Marruecos y que permite a todas las empresas occidentales instalarse en Marruecos sin restricciones administrativas marroquies. Francia bloqueó la promesa de Guillermo II al Sultán, concediendo a Alemania en una negociación secreta, los territorios de Togo, Camerún, Namibia y confortar su presencia en Kenya y Mozambique, España obtenía la gestión de los puertos del Rif, salvo el de Tanger compartido con Francia, Francia obtenía la gestión exclusiva de los Puertos del Atlántico y la gestión y Presidencia del Banco del Estado de Marruecos. La "Compañía Española de las Minas del Rif " tenía un convenio firmado con Muley Mohame para el acceso y el uso de las minas locales que se extiende del Cabo de tres Forsas al territorio de la Kabila de Krbdana a 20km al sur de Melilla es constituida con un Capital aportado por 4 grandes grupos, el Conde de Romanones y Clemente Fernandez, mas Compañía de Madrid, también Don Juan Antonio Guelt y Conde de Santa Coloma de Cervelló (de Barcelona) mas Don Enrique Macferson (de Cadiz). En el Consejo de administración es Presidente Señor Villanueva Diputado en las Cortes y antiguo Ministro de la Marina (puertas giratorias ya), Vicepresidente el duque de las Torrès, un grande de España; asesores: Géronimo Roig, Juan Antonio Guel, Alfonso del Valle, Clemente Fernandez y Pablo Rospide, todos ellos ligados a grupos financieros con intereses en diferentes sectores de la minería e industrias. Esta Compañía extrae el mineral de hierro de la mina Beni bur Ifror en provincia de Nador, región de Guelayade, para enviarlo a Inglaterra, la mina se encontraba a 15 km al sudoeste de Nador y a 28 km del muelle de Melilla, por ello la Compañía hace el proyecto de realizar una vía férrea para transportar el mineral al puerto de Melilla y en el 1907 empiezan los trabajos. El 8 del 08 1908 fue secuestrado el califa Muley Mohame por los Beni Urriaguel también llamados Aith Waryaghar, fieles al califa Abd al-Aziz, tribu bereber poderosa de la zona, que atacó en el 1908 la construcción del ferrocarril que se hacía en su territorio, esto fue la causa de la Guerra de Melilla en el 1909. Hoy no es la lucha por el Hierro, es por el Petróleo que se hace el nuevo reparto..