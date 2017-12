Compra en tu barrio

El pequeño y mediano comercio es un pilar fundamental de la economía de servicios que caracteriza a Almería, creador de autoempleo y de contratación estable, y esencial para llenar de vida las calles. Sin embargo, el Partido Popular, nunca ha considerado necesario diseñar una una estrategia de impulso al pequeño comercio sufragada, vía impuestos, por las nuevas superficies comerciales. Para empezar, el Ayuntamiento debería facilitar el aparcamiento tanto en el centro como en los barrios con actividad comercial y mejorar el paisaje urbano para asegurar el atractivo comercial de diferentes zonas de la ciudad. Colaborar en la formación de los autónomos con negocios y articular actuaciones de relevo comercial son otras tareas pendientes del equipo de gobierno, a las que se suma la urgencia de impulsar la puesta en marcha de un centro comercial online, para que la próxima Navidad sea la de las compras en los comercios de confianza pero, por primera vez para muchos, desde casa con un ordenador, una tablet o un móvil.Los socialistas siempre hemos defendido el comercio de cercanía y hemos reivindicado al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento medidas de apoyo que le permitan competir en igualdad de condiciones y fortalecerlo de cara al desembarco de nuevos centros comerciales en la capital. No se entiende una Navidad sin nuestras calles llenas de gente, entrando y saliendo de las tiendas, como no se entendería sin mantecados o sin turrón. En lo que todos venimos a definir como 'ambiente navideño', el papel que juega el comercio de proximidad es clave. Por eso, desde el PSOE en el Ayuntamiento de Almería durante estos días estamos desarrollando una campaña de apoyo a este tipo de comercio, a través de nuestras redes sociales, una acción limitada, pero que permite imaginar todo lo que el alcalde y sus concejales podrían hacer por este sector y no hace. Las actividades de dinamización en el centro que se han puesto en marcha están bien, pero dudamos de si han sido consensuadas con el Consejo Sectorial del Comercio, y, en cualquier caso, consideramos que deberían prolongarse en el tiempo. Porque la Navidad es una oportunidad para respaldar el trabajo de aquellos hombres y mujeres que, día a día, dan lo mejor de sí mismos en los comercios de proximidad, tanto en sus barrios como en el centro de la ciudad, que ofrecen productos y servicios de calidad con atención individualizada.