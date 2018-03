Comprometido con Almería

Volver a ser Alcalde de Almería es una ilusión que nace de mi compromiso con mi ciudad y con quienes en ella viven. Quiero agradecer al Partido Popular la confianza que ha depositado en mí al proclamarme oficialmente candidato a la Alcaldía de Almería para las Elecciones Municipales de 2019. Y estoy muy orgulloso de haber dado ese paso al frente, porque esa es la mejor manera de demostrar las cosas en la que uno cree. Y yo creo en Almería y en los almerienses, pero también en Andalucía y en todos los andaluces. Me siento muy orgulloso de formar parte del proyecto de confianza y transformación que representa de Juanma Moreno, porque aporta una visión nueva de una Andalucía que quiere más, que pide más y sobre todo, que puede ser más en mejores manos. Los ayuntamientos andaluces del PP han sido un factor clave en la superación de la crisis. Solvencia, seriedad y eficacia forman parte del ADN del PP andaluz. Y además de eso, contamos con la garantía de tener con un gobierno central sensible a la realidad municipal, como ha sido siempre el gobierno de Mariano Rajoy. La Almería del futuro es un reto al que quiero convocar al conjunto de la sociedad almeriense, y para ello seguiré trabajando desde el modelo de ciudad que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento, ofreciendo propuestas, diálogo, sinceridad y transparencia. Porque yo no he venido a la alcaldía para explicar lo mal que lo hacen los demás, sino a invitar a la gente a que entienda nuestro proyecto como un beneficio claro para Almería. Una Almería que está creciendo, porque en el Ayuntamiento hemos apostado por la riqueza del contacto directo con los almerienses. Estamos valorando sus esperanzas y apelando a su inteligencia para seguir haciendo de Almería una referencia dentro de Andalucía y de toda España. Los almerienses estamos unidos en torno a un objetivo común, que es mejorar las cosas desde el consenso, el diálogo y el trabajo. Aspiro, por tanto, a seguir encabezando un Ayuntamiento capaz de ser portavoz de esas ambiciones y herramienta de proyección del impulso ciudadano a tener mejor calidad de vida, más oportunidades y a vivir en una ciudad que sea un escenario de convivencia atractivo. Para esa Almería de futuro, que ya es presente en muchos aspectos, estoy dispuesto a seguir ofreciendo el mejor de mis esfuerzos. Y os invito a acompañarme en ese apasionante camino, porque estoy seguro de que juntos llegaremos mucho más lejos.