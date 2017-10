Comprometidos con Almería

Hace unos días la Junta de Andalucía nos daba la buena noticia de que, no sólo va a continuar la senda actual, sino que va a impulsar más aún la inversión en nuestra provincia a través de unos Presupuestos eminentemente sociales, pensados por y para las personas, que son quienes nos han elegido para que gestionemos lo público. Y en eso estamos.

Los Presupuestos de la Junta son espectaculares para Almería. El Gobierno andaluz va a invertir en 2018 la cantidad de 1.678 euros por habitante en el mantenimiento del sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales en la provincia. Además, el gasto en obra pública para 2018 por habitante en Almería se moverá en una horquilla de entre 274 y 350 euros, cifra muy superior a la ya considerada excelente del presente ejercicio cuando, según datos de Fadeco, durante el primer semestre del año la Junta ha gastado 206 euros por habitante.

Las ambiciosas cuentas que ha diseñado la Junta se trasladan a la realidad con importantes proyectos para Almería, como el impulso al materno infantil, la depuración de aguas en municipios, nuevos colegios, el proyecto para el Conservatorio de Danza, proyectos para la Alcazaba o el Castillo de Vélez-Blanco, o el soterramiento del paso a nivel de El Puche, obra imprescindible para que la Alta Velocidad confluya con la capital a su llegada, y de la que otras administraciones competentes no han abierto aún la boca. Y no lo han hecho por que no han aprobado sus presupuestos y no hay, por lo tanto, ninguna partida destinada a ello.

En Agricultura, motor económico de la provincia, la Junta ha incrementado su presupuesto en un 4,9% que asciende a 730 millones de euros, con una importante apuesta por la incorporación de jóvenes al campo, la modernización de industrias y explotaciones agrarias, la investigación y el fomento de la agricultura y la ganadería ecológicas.

Andalucía es la única administración que cuenta con unos presupuestos porque ha hecho sus deberes, algo que también debería de hacer cuanto antes el Gobierno central. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no solo debe de poner en un papel lo que va a invertir en nuestra provincia, sino ejecutar aquello que promete. Hasta ahora la realidad es que ha gastado cero euros en nuestra provincia, lo que significa que el PP ha resultado ser una auténtica calamidad para los y las almerienses.