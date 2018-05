¿Cortar o desatar?

Svivimos en una sociedad ¿perfectamente? estructurada que nos garantiza "hasta paz de espíritu" en el presente, y que nos cuida para el futuro, usando, p. e., la medicina preventiva de nuestro sistema público sanitario y dándonos muchos consejos sobre lo que debemos y no debemos hacer. Dicen que estamos perfectamente informados y comunicados: vivimos en un presente estupendo. Y en relación con nuestro futuro, no me veas el desvelo y el sacrificio de los políticos para conseguirnos uno estable, en el que podamos vivir "en la gloria". Con una tranquilidad económica que para sí quisieran los más pudientes.

Luego según lo anterior nuestra sociedad está cohesionada y respeta las normas. Las de obligado cumplimiento y las de aconsejable cumplimiento. Pero llegados a este punto, a poco que analicemos, veremos que hay fallos en la cohesión social y, por lo tanto, en el presente de la sociedad, pero ésa es una cuestión que, junto con las pensiones dejaremos para otro día. Así que vamos con el futuro, que me atrae, entre otras razones porque es incierto y, además, tenemos obligación de poner las bases para que los que vienen detrás se encuentren una sociedad lo menos materialista posible y que cuide las personas, sin olvidar nunca al enfermo que necesita un cuidado paliativo. Técnicamente se puede hacer y, de hecho, los profesionales consiguen los fines previstos, pero en ocasiones falla la humanidad del entorno del paciente. Y ahí es donde la sociedad tiene que hacerse presente, al precio que sea.

Usando solamente la razón, me pregunto: ¿por qué algunos políticos prefieren hablar de cortar (y no digo acortar) la vida con la eutanasia, en vez de garantizar los cuidados paliativos que sean necesarios?.

La primera causa que se me ocurre es que sea por evitarle sufrimientos al paciente, pero eso lo consigue el tratamiento.

Y la segunda, es que sea por el coste de los mismos. En ese caso que digan claramente en cuánto valoran la vida humana para saber lo que podemos gastar en paliar los sufrimientos de una persona.

Además, mientras que los cuidados paliativos se pueden variar, en el caso de la eutanasia, por contra, ocurre que además de ser irreversible, no hay una magnitud cuantificable que sirva para que el enfermo base en ella su deseo, ni para que el médico constate a ciencia cierta que se cumple.

La consecuencia de permitir la eutanasia podría ser una decisión semejante a la que tomó Alejandro Magno, cuando eliminó el nudo gordiano cortando la cuerda con su espada. Ahí acabó la discusión.