Cultura Zero

Inaudito, parece realmente inaudito y criticable que proyectos artísticos (que ya ni literarios en sí, que también...) obtengan respuestas, tras pasar por registro, como las de mi próximo título: - El compás del diablo - (nombre de referencia a la futura "saga").

No puede caber en cabeza ajena (no lo creo) cómo puede ausentarse de forma tan tajante la participación, colaboración o aporte por parte de la delegación de una institución que lleva por apellido "Andalucía", y que no es capaz ni tan siquiera de ofrecer aspectos tan básicos como diplomas, carteles o incluso lugares (aún teniendo que ser estos, si fuese el caso, de forma alternativa/secundaria) a un buen repertorio de artistas (más de 30), de la misma Almería, Granada, Málaga, Córdoba, e incluso de países latinoamericanos, y muy bien asentados.

Es MUY lamentable recibir una contestación que, aparentemente, no refleja ni un "soplo" de detenimiento en su estudio, y que no se detiene ni tan siquiera en el ofrecimiento (posible) de recursos no económicos, porque ciertamente, existen particulares y colectivos que se conforman con cualquier minúsculo resquicio de ayuda institucional.

Quisiera con esto hacer un llamamiento en este caso a la Junta de Andalucía, no con otro motivo sino el de que, por favor, llamen a capítulo a quien proceda para que haga el "lamentable favor" de velar y apoyar esta clase de proyectos (como otros similares), porque existen artistas (como es mi caso), que incluso los pierden por culpa, bien de falta de visión, de conocimiento, de atención, o de responsabilidad de quien ostenta determinados cargos para ello.

No estamos pidiendo limosna, señores, sino participación y colaboración institucional mínima de algo que, creo, les compete.

¿De verdad tenemos que decir en el futuro a diestro y siniestro que proyectos de cierta envergadura artística "andaluza" (y no solo almeriense) han sido topados de morros por la Junta de Andalucía, por poner ejemplo?

Deseo de verdad que no hubiese continuación de este texto, siempre como crítica constructiva y sin ningún ánimo negativo.

Si Cultura tuviese un poco más de consideración con sus artistas, seguramente que todo iría mucho mejor...

Dejo a su disposición los puntos suspensivos (o la línea plana del electro), los mismos que los de mis ojos el pasado sábado