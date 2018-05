Derecho a participar

El único elemento que ha creado el PP en el Ayuntamiento de Almería para atender las demandas de participación de la sociedad es una aplicación de móvil, cuyo desastroso funcionamiento es de todos conocido. Por lo que sabemos, permite votar a una misma persona con varias identidades, los datos de quienes se registran van a manos de una empresa privada merced a posibles estrategias comerciales, y no tenemos garantías de que quienes votan sean vecinos de Almería y no robots, por ejemplo. No podemos esperar Participación Ciudadana de quienes no creen en ella. Por eso, cuando crean mecanismos, lo hacen desde el oscurantismo y la posible manipulación, lo que pone bien a las claras hasta qué punto los almerienses necesitan un cambio de rumbo en este Ayuntamiento, con personas que sustenten su trabajo sobre una sólida base de cohesión, igualdad y participación. Contar con una herramienta de participación nos habría ahorrado el disgusto de tener que salir a la calle a defender que el PP no arranque el arbolado de la Plaza Vieja. Pero no es sólo esto. Durante estos últimos años, el PP ha ido anulando los únicos órganos con que contaban los vecinos para decidir sobre una pírrica parte del presupuesto municipal: las Juntas de Distrito. A través de estos órganos, vecinos y Ayuntamiento podrían haber alcanzado acuerdos sobre inversiones en sus barrios y, sin embargo, ante la inoperancia del PP y la desidia de este alcalde, dichas Juntas languidecen. Lo mismo que el carrusel de Consejos Municipales que el PP ha ido creando para abordar distintas temáticas, que apenas han tenido más reuniones que la de su fundación. Ahí está el Consejo Social, al que jamás se le ha consultado nada y que sólo se ha convocado en una ocasión como escenario de cartón-piedra sobre el que presentar el Plan Estratégico de la Ciudad, otra de las glorias de este equipo gobierno. Los socialistas planteamos en nuestro programa electoral crear la Concejalía de Participación, poner en marcha los Presupuestos Participativos, implantar mecanismos solventes para la consulta ciudadana directa, crear la Iniciativa Popular y realizar asambleas en los barrios donde el alcalde pudiera rendir cuentas. Se debe gobernar con los ciudadanos y por eso queremos herramientas de participación, con plenas garantías, para abrir canales sólidos y constantes de comunicación entre la sociedad y las personas que la representan en el Ayuntamiento.