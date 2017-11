Desaladora de mentiras

Lo que está ocurriendo con la desaladora de Villaricos y aquellos que tienen la responsabilidad de recuperarla de la inundación de hace cinco años es de película española de humor de los años sesenta. Los escuchas hablar culpando a otras administraciones de lo que ellos no son capaces de asumir y te entra una risa floja, un descojone vamos, por la cara y la jeta que le echan. Y lo peor de todo es que no ocurre nada. Se quedan tan panchos, a la espera de que dejen de caerles chuzos de punta, que ellos repelen con acusaciones a los otros, y que los registren sin más. Ya saben: "lío, lío, que yo no he sido"