Si hay una palabra de la que la política no puede prescindir esa es el diálogo que independientemente de ser la base de nuestro sistema democrático ha demostrado ser el vocablo clave al que recurrir en los momentos trascendentales de la historia. No hay otro camino para resolver conflictos políticos, sociales e incluso familiares que mediante el diálogo como la premisa de éxito de una buena negociación. Es evidente el poder que tiene ésta y otras palabras para cambiar el transcurso de acontecimientos sociales. Y en nosotros, los representantes políticos ésta abrirnos a ella para acercar posiciones, llegar a consensos y, sobre todo, para sacar adelante las propuestas políticas y las demandas que, a diario, nos plantean los ciudadanos. Se ha abierto un tiempo nuevo en la política, por lo que es necesario gobernar de una manera distinta en la que el verbo escuchar tomé más protagonismo, se actúe con más transparencia, se coopere con el resto de instituciones tendiendo la mano a la oposición para alcanzar esos 'Pactos' cruciales para el futuro de todos. Y en ello está el Partido Popular en Andalucía quién ha elevado al Parlamento esa hoja de ruta mediante la estrategia trazada por Juanma Moreno basada en el diálogo por el bien de los andaluces. La búsqueda del consenso ha sido su constancia, llegando a plantear hasta ocho grandes Pactos y acuerdos al gobierno de Susana Díaz para debatir temas que son de urgencia o de gran sensibilidad y preocupación para los andaluces, tales como el empleo, reforma fiscal, violencia de género, autónomos, regeneración y trasparencia o para la aprobación de los presupuestos de la comunidad, a fin de que éstos atendieran la demanda real de los andaluces y no estuvieran, otra vez, plagados de viejas propuestas que responde a la falta de ejecución y a la política de incumplimiento y falta de gestión del actual gobierno autonómico. Ello ayuda, también, a entender que el PP-A está en el camino acertado y que no vamos a renunciar a ese espíritu de promover los Pactos de Estado, por lo que pedimos a Susana Díaz que haga lo mismo. Sólo así conseguiremos ese gobierno que necesitamos al servicio de la transformación y desarrollo de Andalucía. Además, de abrir debates constructivos para consensuar una verdadera agenda política que atienda a los problemas reales de paro, sanidad, educación o pérdida de inversiones empresariales que está afectando a esta tierra. Y ahí que hacerlo estableciendo recursos, acciones y esas que, desde hace tiempo, son imperiosas y claves para crecer económicamente y converger a la velocidad que están haciendo el resto de Comunidades Autónomas a la par que ofrecer mayores oportunidades de empleo.