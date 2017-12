21 de Diciembre de 2017

4o años de aquel 1977 en el que los andaluces salieron a la calle para exigir más autonomía. Cuatro décadas que ha traído consigo cambios, que duda cabe, y que nos invita a la reflexión de este tiempo de autonomía y a la autocrítica para debatir si en estos años hemos alcanzado las metas que nos propusimos y no a acuñar otros significados o apoderarse de un hecho histórico que no es patrimonio ni de sectores, ideologías o partidos políticos. Es evidente que este 4 de diciembre todos hemos dejado claro que ésta es la fiesta de los andaluces que homenajean a aquella generación que esperanzados a manifestarse en busca de un futuro mejor para esta tierra. Y es cierto que logramos grandes pasos, pero pienso que también coincidirán muchos conmigo en que parte de esa ilusión a veces se ve defraudada por las tasas de paro, por los indicadores de pobreza y los índices de convergencia que nos alejan de la recuperación que han tenido otras comunidades en este tiempo. Pero el aniversario del 4D no sólo ha servido para instar a recordar el gran espíritu que movió a los andaluces a pedir más autonomía, sino también al joven malagueño Manuel José García Caparrós que, de forma seguramente injusta, perdió su vida defendiendo esa idea. Cuestión que veo crucial para que las nuevas generaciones entiendan una parte importante de nuestra historia. Es por ello, que considero que estos temas no deben de ser objeto de oportunismo político o partidismo. Y lo digo al objeto de hacer entender que el 4D es un día de todos los andaluces y que a todos nos corresponde celebrarlo con ese mensaje de unión que nos llevó a lograr nuestra propia autonomía. Puedo entender que, cuatro décadas después, se pida hacer público el contenido de la investigación de aquellos hechos, pero igual de importante es que prevalezca la Ley sobre cualquier sentimiento. Y como marco al que nos debemos todos, hay que defender que las actas puedan ser públicas pero sin vulnerar la normativa, y por eso el primer paso es la modificación de la Ley. Algo que nunca ha pedido el gobierno andaluz en los últimos 40 años porque no ha estado nunca dentro de sus prioridades. Con el máximo respecto y entendiendo la sensibilidad de este asunto, debemos ser comprensivos con la Mesa del Congreso, ya que ésta no puede prevaricar y hacer públicos unos documentos secretos. Por eso, ya hemos registrado una petición en la Cámara Baja para que la familia pueda acceder a las actas, petición que ha sido admitida y de la que debemos mostrarnos satisfechos.