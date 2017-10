Aver, Josele Santiago está como una cabra. Qué quién es Josele Santiago. Un músico. Y ha sacado un disco. Ve usted cómo está mal de la olla. Transilvania se llama. Paranoias lo llamaría yo. Este chico empezó bien en solitario, después de semiabandonar a su grupo mítico, Los Enemigos. Semi, ya que los retomó. Los retomaron. Se retomaron. Luego fue bajando el listón. Pero bien.

Hasta hizo un vídeo de esos que salen en los 40 principales, o la MTV yo que sé. Luego tuvo que recurrir a sus amigos Los Enemigos para volver a caldear el ambiente, que se quedó helado. Su disco nuevo tampoco empieza mal. Un guardia civil, na. Es pegadizo. Pero a quién se le ocurre, un guardia civil, me tira las llaves para salir. Y abrazó al guardia civil pero no me deja ir. Será disco de muchas escuchas porque a la primera ni fu ni fa. O a lo mejor soy yo que ya no siento nada. Pasan discos y discos nuevos por mis oídos y lo único que hago es volver a los de siempre.

Y mira que soy fan pero hay que reconocer que lo que antes te ponía a la primera escucha ahora se resiste. Venga, va, voy a escucharlo otra vez. Pero que no voy a babear como un jodido megustatodo, si me gusta, me gusta y si no me gusta, pues no. Se siente, Josele. Lo único que oigo, Josele, es que estás mal de la olla. O a lo mejor es que yo me he vuelto cuerdo perdío del todo y tú te has encontrado loco para siempre.

Desde luego hay que tener valor para grabar un disco en plan, casi acústico, intimista, hablando de bosques. Te queda muy bien la jeta en la portada, de alguien voló sobre el nido del cuco, solo que con barba y ese que voló sobre el nido del cuco eres tú, Josele y en este caso si estás para psiquiátrico. No se equivoca el mal, se equivoca la paloma pero el mal nunca. Siempre acierta, siempre da en la diana. Es el dedo de Dios, siempre Dios, Josele. Una vez dijo el payo este que todo estaba ya claro menos Dios y la muerte. Y que salían al escenario a tocar y ya está, no llevaban barcos pirata, ni nada, ni fuegos artificiales.

Total para darse cuenta de que los cantantes de acústica o poco grupo no venden y que hay que volver a los megawatios. O sea, Saeta, o sea, vaya, una canción con marchilla. Lo de Ovni viejo ya me lo sé. Tú pasando de los nuevos misterios ahí agustico con tu ovni de toda la vida. Venga, va, lo escucho otra vez y si vienes por aquí si puedo voy a verte tocar. Total no vas a venir.