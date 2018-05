Eduardo Benot, un andaluz universal

Benot duerme el sueño de los justos. Su recuerdo, antaño vacuo, no cesa de brillar hoy día en la pluma de los que aún se afanan en dar tributo a este ilustre andaluz. El pretendido empeño para silenciar su voz se retorna hogaño en viva apología.

Discípulo de Lista y compañero de Arbolí, Benot propuso, a petición de la Real Academia Española de la Lengua, una Gramática que supusiera desprenderse de los rancios prejuicios que arrastraba la "Real Corporación", como a él gustaba llamar. Por desgracia dicha obra no tuvo el amparo esperado y tuvo que ser publicada, una vez fallecido Benot, por uno de sus alumnos que llegó a escribir: "esta obra vivirá siempre vida inmortal, y a ella tendrán que recurrir los que deseen hallar, no fantasías más o menos ingeniosas, sino ideas fundamentales y exactas sobre la ciencia del lenguaje". Se trata, pues, de la Gramática filosófica de la lengua castellana (1910), obra póstuma, en la se delimitan con clara intuición las bases de la actual teoría sintáctica. Esta gramática tuvo repercusión en un entorno limitado, sobre todo en el ámbito escolar que necesitaba aires nuevos ante una añeja tradición atomista que consideraba la palabra como el centro del estudio sintáctico. La sintaxis se convierte en el eje del estudio gramatical y definir el verbo como aquella entidad en la que se concentra la finalidad de la locución supone otorgar un lugar preeminente a la sintaxis y la composición textual ante la tradicional morfología. Conceptos tan trillados hoy día como el de función o de intención comunicativa ya están presentes, no solo en su obra de 1910, sino en su obra magna Arquitectura de la Lenguas (1889) y, sobre todo, en sus Breves Apuntes sobre los casos y las oraciones de 1853 que fijaba la actual división de las oraciones subordinadas en sustantivas, adjetivas y adverbiales.

Lamentarse por no haber sabido otorgar a sus obras el lugar merecido -el tiempo ha demostrado la clarividencia de sus postulados y lo acertado de los mismos-, es hoy vaga tarea.

Toca ahora considerar a Eduardo Benot como uno de los referentes en el estudio de la lengua española y encumbrarlo al nivel de personalidades de la talla de Antonio de Nebrija, Andrés Bello o Emilio Alarcos.

Con dotes de poeta escribió: Nací en Cádiz la espléndida,/ joyel de Andalucía, / donde es azul la atmósfera,/ sereno y claro el día.

Gaditano de cuna, andaluz universal.