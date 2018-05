Educación y dimisión

Llevar gafas de miope desde los 8 años, me sirvió para librarme de la mili. Menuda alegría. Pero eso tuvo también una parte negativa: no me enteré de qué es la obediencia debida. No aprendí nada de eso. Ni siquiera tengo claro el concepto de jerarquía. Mis guías en esas cuestiones (lógicamente en lo civil, que es donde he vivido desde que nací) son: respeto a la autoridad moral, ética, o profesional de cualquier tipo, que emanan determinadas y, desgraciadamente, escasas personas e instituciones, y la educación. En cuanto a los políticos, y sus colaboradores, pienso que tienen una doble responsabilidad de sus actuaciones: por una parte, la de cualquier ciudadano, y, por otra, la que se deriva de la repercusión que las mismas tengan. Bien por hacerlas durante el ejercicio de sus atribuciones, bien por la "repercusión mediática" que tengan en la sociedad. Hace unos días leí en la prensa que un micrófono que estaba abierto mientras unos pensionistas abucheaban a Mariano Rajoy a su llegada al Ayuntamiento de Alicante, captó a la secretaria de Estado de Comunicación, diciendo: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: 'Pues os jodéis!". "Muy fina no quedé, he de reconocer", ha bromeado la secretaria de Estado. Desde luego, comunicar, comunica claramente. No hay dudas. En cuanto a la "hondura" de su comentario, su juicio es acertadísimo: no quedó muy fina. Se le podría añadir algo, pero no sería correcto. Es su opinión, y la respeto. Pero se ve que no es dada al uso de la estilográfica, porque no sabe que los borrones no se tocan. Cuando caen, han caído. Y se dejan quietos. Pero éste no es el caso: le dijo a la Cope que "Es un comentario jocoso con un amigo dentro de una conversación privada." De verdad, por lo que respecta a los pensionistas: ¿era momento de bromas?. Y dado que era un acto público, que entraba en la jornada ¿laboral? de los participantes: ¿era momento de conversaciones privadas?. Y además, añadía: "Lo mejor que puedo hacer no es explicar, porque no tiene sentido, sino pedir disculpas y santas pascuas". Pues no. Cuando se molesta a alguien, o se le falta el respeto, no son santas pascuas. Lo primero es saber que una cosa es pedir disculpas y otra pedir perdón. Lo siguiente, esperar a ver si el ofendido, aunque solamente sea un pensionista, se da por satisfecho con eso. Y por último, un político cuando "mete la pata" siempre puede hacer eso tan sencillo que es firmar una carta de dimisión. Además, se puede usar bolígrafo.