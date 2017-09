Empanadilla y empanada

La miniserie "hágalo usted mismo", iniciada el sábado pasado con la tortilla de papas y los boquerones en vinagre, continúa con las empanadillas. Alguno se quejará de que le proponga más trabajo, con lo fácil y barato que es comprar un paquete de obleas refrigeradas. Pueden utilizar el tiempo que se ahorraron con las anchoas, que era de una hora en vez de las muchas que se utilizan en el método tradicional. Además tendremos, como siempre, una comida más sabrosa y más saludable. La obleas industriales tienen aditivos y un 5% de grasas saturadas, mientras que las de toda la vida se hacen con aceite de oliva. La receta tipo es: 100 g de AOVE, 100 de vino blanco seco (o 50 de vino y 50 de agua), sal y 300 g de harina de repostería. La cantidad de harina puede variar según la calidad, el punto es que la masa esté suave y no se pegue en las manos. Se amasa un par de minutos y se deja reposar 20-30 minutos en el frigo. Luego se estira la masa, se cortan redondeles y se rellenan al gusto. Un relleno delicioso es el de los pasteles virgitanos, con pollo y jamón. Es una antigua receta que Gaditor Vargas me regaló hace más de cuarenta años; pueden obtenerla en "Vivir para comer en Almería". No estaría mal que, aparte de hacerlas nosotros en casa, algún bar, gastrobar o restobar de Almería las incluyera en su carta, en vez de tanta samosa, wrap, brick o empanada criolla…que seguramente compran ya prefabricadas. Empanada, que no empanadilla, es la que tenemos con el "vino" sin alcohol, que hasta se ha colado en la prestigiosa oferta de productos almerienses "Sabores Almería". He entrecomillado vino porque la ley española prohíbe llamarlo así. Y, sobre todo, las pocas veces que los he probado no he podido ni tragarlos. Desmerecen junto a los muy buenos aceites, quesos, conservas y otros productos de la citada lista. Entre los veteranos quiero destacar a la conservera de Suflí y a la potente exportadora Luxeapers. Entre los más recientes, me quedo con la morcilla vegetal de "eya" (Pulpí), aunque le perjudica llamarlo morcilla, como a la ya desaparecida sobrasada vegetal. Son buenos productos pero el nombre hace que los consumidores más tradicionales tengan expectativas que se ven algo defraudadas. En el otro extremo, la ginebra Portomagno no me parece que dé el nivel para estar en la lista.