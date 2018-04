Empleo frágil

El jueves conocimos la Encuesta de Población Activa del primer trimestre. El Banco de España la comentó así: "se modera el ritmo de creación de empleo". Frase que trae ecos de aquella sobre la desaceleración del crecimiento, que hizo tanta fortuna al comienzo de la crisis. Al valorar, este trimestre, los resultados relativos a Almería recordemos que Semana Santa cayó a finales de marzo. Dio tiempo a que los empleados de hostelería despedidos después de Navidad fueran contratados en marzo y, lo importante, su vuelta al paro se contaría en el segundo trimestre.

Pues así y todo y pese a que, a diferencia del conjunto de España y Andalucía, aquí el paro bajo, y lo hizo en 8.500 personas, el dato no es tan bueno. Es un descenso que coincide con una caída de la población activa, que son aquellos que trabajan o buscan trabajo. El paro bajó por un aumento del empleo en 1.700 personas, y porque ya hay 6.900 personas menos en el mercado laboral. Este dato es, común al conjunto de España, podría parecer poco importante cuando se tiene una tasa de paro del 23,49%, pero recordemos que el envejecimiento de la población, el desánimo de quienes no buscan ya trabajo carga sobre la espalda de quienes lo tienen pagar pensiones, sostener el estado del bienestar. No sigo, por no agobiar.

Quedémonos con esa creación de empleo, 1.700 en tres meses, y ampliemos el foco del análisis. El año pasado -con Semana Santa en abril- las personas con empleo aumentaron en 11.500, en el año 20016 fueron 4.800 y en 2015 unos 10.000. Las previsiones de crecimiento de la economía pueden ser muy buenas, pero la creación de empleo se estabiliza, de forma que parece difícil que crezca al mismo ritmo de los años anteriores y eso con una tasa del 23,49%. Solo nos faltaba que la tasa natural de paro, aquella que aguantaremos durante muchos años, se estabilice en torno al 20%. Porque, y este es otro dato negativo que nos deja la EPA hoy existen más parados en Almería que hace un año, 7.800 más y si queremos decir en personas trabajando-y cotizando- hay 6.000 empleados menos. Esa moderación del ritmo de creación de empleo que dice el Banco de España nos deja el dato más desalentador de todos: los parados de larga duración. Son 9.000 más que hace un año, 12.000 más que en 2016. Nos dice que hay una parte de los almerienses que no percibe esa bonanza económica de la que se habla. No en ellos.