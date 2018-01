Enpleo para los jóvenes

Por fin una administración consigue romper el círculo vicioso en el que estaban sumidos los jóvenes que querían acceder al mercado laboral pero no tenían la suficiente experiencia. Para ellos y ellas, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Bono Empleo Joven, una iniciativa que impulsa la contratación de jóvenes desempleados con titulación universitaria o de enseñanzas artísticas superiores, FP o Bachiller, enseñanzas artísticas profesionales y deportivas y, por último, jóvenes con el título de Graduado en ESO. 661 jóvenes almerienses de entre 18 y 29 años son los beneficiarios de esta convocatoria, con este bono de empleo que consiste en una ayuda de 4.800 euros para contratos a jornada completa (2.400 si es a media jornada), distribuida en doce mensualidades de 400 euros. Para que esta contratación sea efectiva se deberá firmar un contrato laboral por un año a jornada completa y en la actividad en la que el titular del bono posee su titulación, con el fin de que nuestros jóvenes obtengan un empleo de calidad, ya que la inserción laboral no puede ser a cualquier precio.

Para esta iniciativa, el Gobierno andaluz ha invertido 2,88 millones de euros en la provincia desde 2014. Sin embargo, lo más importante es que ha hecho posible que los jóvenes beneficiarios hayan podido obtener la experiencia laboral necesaria para poder tener acceso a un empleo. El "lo sentimos, pero no tienes experiencia" no va a ser la frase que escuchen una y otra vez estos jóvenes en las futuras entrevistas de trabajo, puesto que ya no será un problema.

Esta iniciativa de un gobierno socialista tiene como objetivo promover el empleo juvenil pero, además, supone una inversión de futuro para las empresas, que están incorporando a profesionales jóvenes, muy motivados y con una alta preparación.

Tampoco podemos olvidarnos de la ventaja económica que supone reducir los costes de contratación gracias a la ayuda de 400 euros al mes. Pero no sólo aquí salen beneficiadas las empresas y entidades que contraten a un joven titular del Bono, además pueden solicitar otros incentivos al empleo estable vigentes en la Junta de Andalucía, que alcanzan hasta los 4.750 euros por contrato. De hecho, en este pasado año 2017, se han concedido once de estas ayudas para la contratación indefinida de personas jóvenes.