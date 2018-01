Equiparar salarios

Los socialistas almerienses nos hemos sumado esta semana a la campaña de recogida de firmas llevada a cabo en Almería por representantes de Policía Nacional y Guardia Civil para la equiparación de sus salarios con los de otros cuerpos de seguridad públicos. Nos parece tan justo que los 2.263 policías y guardias civiles de la provincia, al igual que sus compañeros del resto del país, puedan dejar de estar discriminados en este aspecto laboral clave que, además de respaldar su demanda, estamos impulsando que se haga efectiva a través de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, de una moción en el Senado y de iniciativas a debatir en los plenos de los diferentes ayuntamientos. En concreto, instamos en nuestras peticiones al Gobierno de Rajoy a que trate como corresponde a esos agentes que, una vez más, han demostrado su profesionalidad ante el riesgo de amenaza terrorista y los últimos acontecimientos territoriales vividos en España, y empiece así con una equiparación salarial que sea total en 2020, además de aplicar una subida a sus sueldos de 400 euros mensuales. Además, desde el PSOE almeriense no vamos a cejar en nuestro empeño de reclamar otras dos cuestiones básicas para la seguridad de la provincia: Que se recuperen los 122 efectivos que se han perdido desde que el PP abrió las puertas de La Moncloa y que se cuente con comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar y con cuartel de la Guardia Civil en Vícar. La seguridad es una necesidad básica del ser humano, que tiene que tener cubierta, junto con la alimentación y el hogar. Partiendo de ese punto, en el PSOE defendemos que garantizarla sea una cuestión del Estado y de las administraciones públicas, alejándola así de intereses privatizadores y de una de las premisas favoritas de la derecha, que no es otra que la defensa de que los derechos sean disfrutados por aquellos que puedan pagárselos. Por lo tanto, resulta indispensable que la falta de equiparación salarial entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos deje de debilitar un servicio público que el Estado tiene la obligación de prestar. Evitarlo es una simple cuestión de voluntad del PP, porque la económica es perfectamente asumible por el Gobierno de Rajoy y se traduce en destinar 1.800 millones para el conjunto del país hasta el año 2020.