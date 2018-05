Estabilidad versus interinidad

Comprendo que la situación de los interinos llega a ser insostenible. Se trata de la incertidumbre que les embarga cuando se acerca el fin de curso y no tienen ninguna seguridad de cuál va a ser su situación el curso siguiente. No es que no sepan dónde van a desarrollar su labor: es que tampoco tienen seguridad de que vayan a seguir trabajando. En ese sentido son un caso más de la temporalidad en las contrataciones, y tal como se viene defendiendo en todos los ámbitos, en tal devenir es imposible trazar un plan de vida medianamente estable y aceptable. Puede ser sostenible para personas muy jóvenes que terminaron su carrera hace poco tiempo; pero cuando pasan los años y se empiezan a tener cargas familiares (entre otras cosas, la escolarización de los hijos puede ser un problema arduo), no es fácil seguir con ese modo de vida, y habría que buscar una solución . Esa solución debe atender a los puntos fundamentales de su tabla reivindicativa: primero, mejorar la calidad de la enseñanza y también dar estabilidad a su situación personal. Un punto clave que hay que tomar en consideración es observar cuáles son los centros en los que se acumula el personal interino y que, por lo mismo, son los directamente afectados por la inestabilidad de los claustros de profesores, algunos de los cuales, de curso en curso, pueden vivir una renovación de más del 70%. Pese a lo que puedan proporcionar las programaciones de Departamentos, es prácticamente imposible dar continuidad a la labor docente plurianual. Por eso, mejorar la situación de esos colegios e institutos debería ser uno de los objetivos de la administración. Y si esa mejora de los centros contribuye también a la mejora de la vida personal de los docentes, objetivo doblemente conseguido. ¿No podría elaborarse un plan que posibilitara una cierta estabilidad, pongamos de tres a cinco años, a los interinos que se comprometan a permanecer en alguno de esos centros marcados por la inestabilidad? Es como mantener el compromiso de permanencia de otros años, pero ligándolo a la estabilidad en un mismo centro. Ignoro si esta propuesta puede caer en saco roto o en saco cerrado de la administración, o si encaja con las reivindicaciones colectivo de interinos. Ignoro también si esto mismo se le habrá ocurrido antes a otras personas. Pero por si acaso, yo estoy echando mi cuarto a espadas, y si puede funcionar resolviendo dos problemas, mejor para todos.