FP una salida de futuro

A nadie se le escapa que Europa está promoviendo la importancia de los planes de Formación Profesional como alternativa y solución a la tasa de paro juvenil existente en la zona euro. Lo hace consecuente de unas estadísticas que la sitúan en la propia realidad de un mercado laboral que hoy inclina la balanza por la FP. Lo evidencia el 70% de inserción laboral y que 7 de cada 10 alumnos trabajen al año y medio de terminar sus estudios. Pensarán los lectores ¿qué pasa entonces en Andalucía?, la respuesta en muy sencilla que el gobierno andaluz no está dando la talla con la Formación Profesional al no apostar firme por éste tipo de educación.

La prueba, el proyecto de Ley en torno a este materia, el cual no sólo llega con tres años de demora sino que, además, no garantiza recursos suficientes para su implantación al cien por cien y, mucho menos, da cobertura a la necesidad de plazas que precisan los jóvenes andaluces. Estamos ante una de las leyes más importantes de esta legislatura, ya que con ella se pretendía resolver problemas como el desempleo juvenil o el abandono educativo temprano.

Sin embargo, la realidad es que la entrada de dicha Ley en el Parlamento sólo se ha conseguido frustrar expectativas y aspiraciones. Apreciación que no sólo es de esta parlamentaria, pues el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Andalucía afirman en sus informes que estamos ante "una Ley de copia y pega, que no innova lo suficiente y que es incapaz de resolver problemas importantes de la FP en Andalucía". No estamos ante una critica fácil sino ante una gran preocupación porque en Andalucía se han quedado fuera, en los últimos cinco años, de la Formación Profesional más de 142.000 alumnos. Son datos de la propia Consejería de Educación que confirmó que en el curso 2017-2018 incluso con 2000 plazas más no accedieron a FP casi 31.500 andaluces, lo que supone un 54,3% más de alumnos fuera que el pasado año.

Almería tampoco sale bien parada al registrar que 9.226 alumnos no optaron a una plaza de FP. Esa falta de gestión está frustrando las aspiraciones de muchos jóvenes andaluces y almerienses. Creo pues que es responsabilidad de todos dar un giro de 180 grados para mejorar la Ley. Sólo así lograremos que la FP sea esa herramienta eficaz que los jóvenes reclaman para formarse y obtener un empleo. Necesitamos una apuesta real y firme por la FP. Ésta empieza por ajustar la oferta a la demanda y otorgar más financiación.

No sirve de nada una Ley si el Gobierno Andaluz no le otorga presupuesto o adapta las plazas a lo necesidad real. Hay que trabajar para implantar un ritmo mayor a la FP Dual. El ejemplo más claro se ve en Almería, una provincia que tiene empresa, pulmón y un tejido productivo al alza. Quizás por ello sea incomprensible que sea Almería la que menos plazas tiene de Andalucía para este tipo de formación.