Apesar de ser un término llegado de internet, de los archivos o servidores falsos, recientemente se ha trasladado al mundo de la información para hacer alusión al conjunto de falsas noticias, montajes, difundidos por los medios con el propósito de manipular a la población. Su significado conecta perfectamente con otros como "influencers", marketing digital o ingeniería social. Pocos medios, donde incluyo a este en el que escribo, tienen el buen criterio de hacer un periodismo responsable y contrastado. Por desgracia la mayoría hacen del "Fake News" su modus operandi de cara a patrocinadores, ya sean políticos, empresariales y etc. En las noticias recientes, respecto a lo acontecido en este país, se pueden hacer ciertas reflexiones, a modo de ejemplo, que vienen muy bien para ahondar en el concepto. Veamos: culpando anticipadamente a ambas partes del conflicto independentista, no tiene mucho sentido que las izquierdas, las que sean, se hayan hecho nacionalistas. Tradicionalmente una izquierda siempre ha sido anárquica, progresista, reformista, contraria al conservadurismo y a la idea de territorio, límite y frontera. De hecho el término surgió en plena revolución francesa como reacción contra el absolutismo. Y si de repente una izquierda se hace nacionalista (que significa el apego especial y el sentimiento de autodeterminación) el concepto entra en conflicto con sigo mismo, perdiendo su ideario. Pero existe otro ejemplo: las izquierdas -repito, las que sean- han adoctrinado en los colegios a los niños imponiendo el "pensamiento único" y el odio a lo ajeno para fundamentarse, olvidando la construcción de la identidad (que es el verdadero problema), y alejándose excesivamente del significado de la izquierda. Con todo esto es fácil entrever que esas, serán lo que deseen, pero no son la izquierda, ninguna izquierda. Y para parecer lo que no son se han movido en el mundo de las redes sociales a través del "Fake News". En la actualidad la población se cree lo que ve en las redes sin más, sin tener en cuenta que por definición es imposible. Y esto alude indirectamente a la "Caverna de Platón". Vivimos en un mundo de apariencias, de sombras, y tenemos la mala costumbre de creernos lo que vemos sin plantearnos si es falso o no. El "fake News" es una de las versiones actuales de "La caverna de platón", entre esas sombras andamos pedidos y engañados.