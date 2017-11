Filosofía enla calle

Este mismo mes se producirá en el museo provincial el tercer ciclo de un proyecto interdisciplinar llamado "Filosofía en la calle", creado por el autor de este artículo. Este proyecto va a ofrecer ponencias, performances, exposiciones fotográficas y escultóricas. Como actividad conjunta pretende mostrar, desde diferentes disciplinas, que la filosofía está enferma, contaminada por el academicismo, e inmersa en un bloqueo de la evolución del pensamiento. La mayoría de los filósofos no sienten interés por lo que sucede fuera del aula y tampoco son capaces de generar pensamiento autónomo para crear librepensadores; mucho menos de instaurar motores de búsqueda conceptuales. Muy a mi pesar los filósofos se han contentado con el STATU QUO del profesor y no participan ni en la vida política, ni en la económica, ni en la tecnológica, ni acaso en la cultural. Es más, han permitido que los totalitarismos del siglo XX se apropiaran de la cultura y convirtieran a la filosofía en un producto de consumo estereotipado. Por ello, este proyecto, defiende que la filosofía necesita recuperar su territorio natural: la calle, el ágora, la plaza pública, la polis. De esa manera saldrá del impasse (bloqueo) conceptual y de la crisis de identidad de los mismos filósofos. La filosofía adecuada para ese objetivo es la filosofía práctica e intervencionista, que tiene por ambición la interactuación con la realidad social y la modificación de la misma. Se hace indispensable la creación de una nueva filosofía práctica que no solo genere cambios sociales sino que además permita la emancipación cultural de las personas dispuestas a adquirir el libre pensamiento desde la filosofía. Finalmente, este proyecto "Filosofía en la calle", engloba ponencias, fotografía, performance y escultura, para mostrar distintas perspectivas de la idea antes mencionada. Y es más, cada uno de los artistas y ponentes intervinientes han asumido vehementemente esa defensa, de la misma manera que lo han hecho algunos avalistas importantes como: La Ref (Red española de filosofía), El Instituto de filosofía del CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas), y la UAL (Departamento de Geografía, historia y humanidades). No obstante el aval más importante es el del mismo museo provincial, donde se celebrará el evento, perteneciente a la Junta de Andalucía. Mi gratitud a todos ellos.